حاكم ميانمار العسكرى يشارك فى قمة رابطة جنوب شرق آسيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية، اليوم السبت، أن قائد المجموعة العسكرية الحاكمة فى ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، سيحضر قمة خاصة لدول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، الأسبوع المقبل.





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