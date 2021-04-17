روسيا ترسل 15 سفينة حربية لإجراء مناورات وسط توترات شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، قالت البحرية الروسية إن السفن مرت عبر مضيق "كيرتش" فى شبه جزيرة القرم، اليوم السبت. ولم تذكر فى بادئ الأمر المدة الزمنية التى سوف تستغرقها التدريبات.

وكانت الولايات المتحدة قد ألغت فى وقت سابق نشر اثنين من السفن الحربية إلى البحر الأسود، في أعقاب شكاوي من روسيا.

ورغم تصاعد التوتر بمنطقة شرق أوكرانيا، أعلنت روسيا أنها تعتزم إجراء مناورة بحرية فى البحر الأسود وإغلاق بعض المناطق البحرية هناك فى إطار ذلك.

ووفقًا لوكالة "ريا نوفوستى"، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، إن عمليات الشحن عبر مضيق كيرتش فى شبه جزيرة القرم لن تتأثر بالإغلاق المعتزم تطبيقه حتى الحادى والثلاثين من أكتوبر المقبل، إلا أن هناك انتقادات وردت من الاتحاد الأوروبى ومن داخل أوكرانيا لهذه الخطوة.