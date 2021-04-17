إيران تكشف هوية رضا كريمى المشتبه به فى هجوم منشأة نطنز النووية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل، قالت السلطات الإيرانية أن المشتبه به المتهم بالهجوم على منشأة نطنز النووية كان يعمل ضمن الفرق الهندسية فى المنشأة، مؤكدة تورطه بالهجوم.

كما بث التلفزيون الرسمى الإيرانى تقريرًا أكد فيه أن السلطات الإيرانية أن المتهم فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضى، الذى ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل، مشددًا على أن "الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية".

وكانت إيران اتهمت إسرائيل، يوم الإثنين الماضى، بالتورط فى الهجوم الذى وقع الأحد، متوعدة إياها بـ"الانتقام"، وبتكثيف أنشطتها النووية فى أوج الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووى المبرم بين السلطات الإيرانية والقوى الغربية عام 2015.