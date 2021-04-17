العراق: داعش يفجر بئرًا للنفط فى كركوك

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام عراقية، أكدت المصادر تفجير البئر رقم 105 فى حقل باب حسن النفطى الذى يخضع لحماية سكان المنطقة وفق عقود الحماية، بالقرب من قضاء الدبس، شمال غرب محافظة كركوك

وقالت المصادر العراقية إن معلومات استخبارية لدى الأجهزة الأمنية عن وجود مخطط لعناصر داعش لمهاجمة حقل خباز النفطى غرب كركوك.