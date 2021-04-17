جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام عراقية، أكدت المصادر تفجير البئر رقم 105 فى حقل باب حسن النفطى الذى يخضع لحماية سكان المنطقة وفق عقود الحماية، بالقرب من قضاء الدبس، شمال غرب محافظة كركوك
وقالت المصادر العراقية إن معلومات استخبارية لدى الأجهزة الأمنية عن وجود مخطط لعناصر داعش لمهاجمة حقل خباز النفطى غرب كركوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: داعش يفجر بئرًا للنفط فى كركوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.