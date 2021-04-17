جيش الاحتلال ينشر فيديو لغارات استهدفت مواقع لـ”حماس”

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لغارات شنتها الطائرات الإسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي إدرعي، عبر حسابه في "تويتر" فيديو للغارات، وقال: " شنتها طائراتنا الليلة الماضية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ومن بينها موقع تدريب، وموقع لمضادات أرضية قيد التطوير، ومصنع لانتاج الباطون لحفر الأنفاق، وذلك ردا على اطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو إسرائيل مساء أمس".

وفي وقت سابق أفاد مراسل RT في قطاع غزة بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على أهداف للفصائل الفلسطينية في منطقة صلاح الدين بالقطاع.