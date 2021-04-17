“ehsan.sa” خطوات تسجيل حساب جديد – منصة إحسان للتبرع.. وآلية الاستفادة من التسجيل والاطلاع على التبرعات السابقة

بعد أن انتشرت منصة احسان الخيرية عبر المواقع الالكترونية والجرائد الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي بدأ الكثيرون يرددوا كيف اسجل في منصة إحسان بعد أن تجاوز المستفيدين منها حاجز الـ 424 ألف و398 مستفيد، وبلغ إجمالي التبرعات ما يزيد عن 256 مليون ريال سعودي من كافة الجهات والقطاع العام والخاص والأفراد أيضاً، فقد ذكرت بعض الصحف السعودية بأن الملك سلمان قد تبرع بمبلغ 20 مليون ريال في خزينة منصة احسان، والأمير محمد بن سلمان يسهم بـ 10 ملايين أيضاً، ثم توالت بعد ذلك التبرعات، حيث استهلت شركة موبايلي بالتبرع بقيمة مليون ريال، ووزير الداخلية السعودية بـ 20 مليون ريال، وشركة أرامكو تسهم بمبلغ 15 مليون ريال، وكذلك شركة STC تدعم المنصة الوطنية للعمل الخيري بـ 10 مليون ريال، وسوف نجيب على سؤال منصة احسان ما هى خلال السطور اللاحقة.

كيف اسجل في منصة إحسان

تعد منصة احسان الخيرية ehsan.sa واحدة من أهم المنصات السعودية التي تهدف إلى أعمال البر وجمع التبرعات لتوصيلها إلى مستحقيها ممن هم في حاجة إليها بشكل حقيقي من خلال عمل مشاريع، وأيضاً جمع التبرعات لسجناء الحقوق المالية والعفو عنهم، وتزويج الفتيات والشباب الغير قادرين على تكاليفه، وتوفير معدات طبية وأجهزة للمرضى والمعاقين، وتحسين معيشة المواطن السعودي وتقوية انتمائه الداخلي ببلده وأنها دائماً بجانبه لأنه جزء لا يتجزأ منها، وقد تم تأسيس المنصة تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وغيرها من الجهات الآخرى.

كيف استفيد من منصة احسان

يمكن للمواطن أن يستفيد بالمساعدات المالية والمعنوية والتبرعات من خلال التسجيل في منصة احسان برقم جوال سعودي سواء كان المستفيد من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها، ويرجى العلم أن المنصة من أهدافها الشفافية والموثوقية في المعاملات الإدارية والمالية، والتوسع الآثري للقطاع التنموي والقطاعات الغير ربحية، وتعزيز قيم النفس والوطنية نحو الوطن.

ما الفائدة من التسجيل في منصة إحسان

يمكن معرفة التبرعات التي سبقت، وأيضاً مزايا عديدة بجانب كافة التقارير الخاصة بالتبرع فقط بعد إتمام عملية التسجيل كما أشارنا سالفاً، وأشار الموقع الرسي لها أن المنصة لا تطلب أي معلومات أو بيانات شخصية من المستفيد.

تسجيل حساب جديد – منصة إحسان

أتاحت المنصة التسجيل من خلال رقم جوال سعودي فقط من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع منصة احسان الخيرية .

. كتابة البريد الإلكتروني.

ادخال رقم الجوال، ورمز التحقق.

ثم النقر على إنشاء حساب جديد.

ويمكن أيضاً من خلال الدخول إلى صفحة حسابي أن تتطلع على التبرعات السابقة.