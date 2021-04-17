أفغانستان: 7 قتلى من القوات الحكومية و13 مصابًا فى هجومين لطالبان

جدة - نرمين السيد - وقع 7 قتلى على الأقل من القوات الحكومية فى أفغانستان، مساء أمس الجمعة، إثر هجمات شنتها حركة طالبان بعد منتصف الليل فى إقليمى هيرات وتخار، حسبما أكد مسؤولون، اليوم السبت.





ووفقًا لوسائل إعلام محلية، أكد حاكم إقليم هيرات مقتل 3 من رجال الشرطة الأفغانية فى تفجير استهدف نقطة تفتيش شرطية بسيارة مفخخة فى مقاطعة زيندا جان بإقليم هيرات، حسبما أكد حاكم الإقليم وحيد كاتالى، لافتًا إلى إصابة 8 مدنيين، من بينهم أطفال. كما قتل 4 أفراد من القوات الحكومية، وأصيب 5 آخرون فى هجوم شنته طالبان على نفطة تفتيش على مشارف تالقان، عاصمة إقليم تخار. فيما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، تحرير 20 جنديًا وشرطيًا من أحد سجون طالبان فى إقليم زابل بجنوب البلاد فى عملية عسكرية.

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