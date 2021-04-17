Ehsan ، منصة إحسان الخيرية والتسجيل فيها والمزايا بها ومجالاتها

Ehsan ، منصة إحسان الخيرية بالتأكيد قد سمعت عزيزي القارئ عن تلك المنصة التي تدعم وتساعد في توجيه الخير والإحسان للمستحقين ولا تكتفي بذلك فقط بل وأيضا تزوج الفتيات والشباب الغير قادرين مادياً وبالأخص في الشهر الكريم التي تعد حلقة ربط ذات ثقة بين المتبرعين والمحتاجين المستحقين للدعم المادي والمعنوي أيضا فتقدمهم لهم تلك المنصة.

عن منصة إحسان الخيرية Ehsan

منصة إحسان Ehsan هي منصة خيرية تدعم الخير في المملكة العربية السعودية وتصل مابين المتبرعين والمحتاجين تحت شعار الحملة الوطنية للعمل الخيري ويشرف على تلك المنصة (سدايا) الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي والبيانات والموارد البشرية و التنمية الاجتماعية و وزارة المالية و وزارة الصحة والكثير من الجهات الرسمية طبقا للأمر السامي رقم (48019) ، هدفها التكامل الاجتماعي منذ ان تم إطلاقها وخلق مجتمع متكامل متساوي بينه جميع اطراف الوطن وتوفير كافة المستلزمات التي يحتاج إليها المُعاقين وأصحاب الإصابات الدائمة طبقا لما أوصانا به النبي -صلى الله عليه وسلم- و هو الوقوف بجانب الفقير و الضعيف و المسكين وقد تحولت المنصة مؤخرا – منصة Ehsan- تحويلا رقمياً يتسم بالثقة والشفافية تحت إشراف الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر -أدامه الله على حكمه- كما يمكن التبرع منها اونلاين.

مزايا منصة إحسان

هناك الكثير والعديد من المميزات للمنصة من مجرد التسجيل فيها برقم سعودي فقط لا غير ومنها ما يلي :-

الشفافية ثم الشفافية ، تتبع منصة Ehsan اعلى درجة من الشفافية في إدارتها سواء إن كانت مالية أو إدارية

التبرع بكل سهولة و يسر ولا يهم مكان المتبرع فيمكنك التبرع من اي مكان

السرية التامة حيث تتمتع المنصة بالسرية التامة وعدم الإفصاح عن المعلومات

السرعة والدقة حيث أن من أهم أهداف المنصة هو وصول المعونات للذين يحتاجونها بصورة أسرع

التقرير الشامل الكامل بكل حركات التبرع وذلك يؤكد أيضا على مبدأ الشفافية

وهناك مجالات عديدة للتبرع فهناك مجالات اقتصادية وصحية وتعليمية واقتصادية وغيرهم فكمل قلنا ان المنصة تتسم بالتكامل والشمولية

الدخول على منصة إحسان – Ehsan

حظيت منصة إحسان بشهرة واسعة الفترة السابقة وكما أشرنا في الفقرات السابقة أنها تساعد الكثير من الفئات وتتسم بالشمولية و التكامل و تتهافت الناس على المنصة منذ بداية شهر رمضان و هو شهر الخير و الإحسان وإليكم الخطوات أعزائي القراء

الدخول على منصة إحسان

الدخول والنقر على كلمة تسجيل.

إذا كنت مسجل في المنصة من قبل يمكنك إدخال رقم الهاتف و رمز التحقق

إذ لم تكن مسجل تقم بالنقر على مستخدم جديد وتقوم بتعبئة البيانات المطلوبة

وفي النهاية أعزائي القراء نتمنى لكم السعادة في شهر الخير والإحسان و رمضان كريم.