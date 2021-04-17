برنامج حساب المواطن يُعلن تلقى طلبات الاعتراض على الدفعة 41

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي عن بدء تلقي طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 41 لشهر أبريل 2021، وقد جاء ذلك من خلال الصفحة الرسمية للبرنامج عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” حيث قال الحساب: “حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 41 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وكان حساب المواطن قد قام بإيداع مبلغ 1.9 مليون ريال سعودي كدعم مخصص للمستفيدين من البرنامج عن شهر أبريل 2021 وذلك للمستفيدين التي استوفت طلباتهم الشروط، وقد بلغ عدد المستفيدين والمستحقين المستوفين لشروط الاستحقاق فى هذه الدفعة حوالي 10.4 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالى 20 مليون ريال سعودي.

وقد وضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن بأن حوالى 76% من المستفيدين قد حصلوا على الدعم فى الدفعة 41 وقد بلغ متوسط الدعم للأسرة الواحدة 1052 ريال سعودي، وقد بلغ عدد أرباب الأسر 2 مليون رب أسرة، وقد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفيين لشروط الاستحقاق أكثر من 168 ألف مستفيد، وبذلك يكون إجمالي ما قام حساب المواطن بدفعه منذ انطلاقه وحتى الآن 94 مليار ريال سعودي من 704 مليون ريال تعوضيات عن دفعات سابقة.

وكان حساب المواطن قد أعلن بأنه لا يمكن إضافة العمالة المنزلية كتابع فى حساب المستفيد الرئيسي وهو رب الأسرة، وقد جاء ذلك رداً على أحد المواطنين الذي سأل: هل يحق لي تسجيل العاملة المنزلية “الخادمة” ضمن التابعين فى الحساب، وقد جاء رد البرنامج بأنه لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين.

كيفية تغيير رقم الجوال فى حساب المواطن

أوضح حساب المواطن بأنه فى حالة رغبة المواطن فى تغيير رقم الجوال فى حساب المستفيد من البرنامج يجب اتباع الخطوات التالية:-