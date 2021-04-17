جدة - نرمين السيد - وكان زعيما الولايات المتحدة واليابان أكدا فى وقت سابق، على التزامهما بمواجهة التحديات بشأن الصين، وضمان منطقة المحيطين الهندى والهادئ سلمية وحرة ومفتوحة بعد اجتماعهما الشخصى الأول، أمس الجمعة.
وتتزايد المخاوف بشأن تحركات الصين فى الممرات المائية المتنازع عليها، حيث قال رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا: "اتفقنا على معارضة أى محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه فى بحر الصين الشرقى وبحر الصين الجنوبى، وترهيب الآخرين فى المنطقة".
وتطالب الصين بالسيادة تقريبًا على بحر الصين الجنوبى، ما أثار احتكاكات مع دول أخرى فى المنطقة. كما تطالب الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناى وتايوان بالسيادة على أجزاء من البحر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طائرة عسكرية صينية تدخل منطقة الدفاع الجوى لتايوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.