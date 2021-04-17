طائرة عسكرية صينية تدخل منطقة الدفاع الجوى لتايوان

جدة - نرمين السيد - وكان زعيما الولايات المتحدة واليابان أكدا فى وقت سابق، على التزامهما بمواجهة التحديات بشأن الصين، وضمان منطقة المحيطين الهندى والهادئ سلمية وحرة ومفتوحة بعد اجتماعهما الشخصى الأول، أمس الجمعة.

وتتزايد المخاوف بشأن تحركات الصين فى الممرات المائية المتنازع عليها، حيث قال رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا: "اتفقنا على معارضة أى محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة أو الإكراه فى بحر الصين الشرقى وبحر الصين الجنوبى، وترهيب الآخرين فى المنطقة".

وتطالب الصين بالسيادة تقريبًا على بحر الصين الجنوبى، ما أثار احتكاكات مع دول أخرى فى المنطقة. كما تطالب الفلبين وماليزيا وفيتنام وبروناى وتايوان بالسيادة على أجزاء من البحر.