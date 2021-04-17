بنجلاديش: مقتل 4 عمال فى احتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور

جدة - نرمين السيد - أعلنت شرطة بنجلاديش، اليوم السبت، مقتل "4 على الأقل بالرصاص، وأصيب عدد آخر كبير بعدما فتحت الشرطة النار على عمال يطالبون بزيادة الأجور فى محطة كهرباء تعمل بالفحم، والتى تساعد الصين فى إنشائها فى جنوب شرق بنجلاديش".





وبحسب وكالة "رويترز"، قال عزيز الإسلام، مسؤول محلى فى الشرطة البنغالية، إن "رجال الشرطة اضطروا لإطلاق النار عندما هاجمهم المحتجون فى محطة الكهرباء الجارى تشييدها فى شيتاجونغ". وأضاف عزيز الإسلام: "لقى 4 حتفهم وأصيب كثيرون، ونحاول السيطرة على الموقف".

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