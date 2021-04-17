إصابة 40 شخصا من الكوادر الطبية بكورونا بعد تلقيهم اللقاح فى ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، عن إصابة 40 شخصا من العاملين في القطاع الصحي، بفيروس كورونا، بعد تلقيهم اللقاح المضاد للفيروس.
وقال المدير العام في الوزارة، نور هشام عبد الله، إن المصابين كانوا قد تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح.
وأوضح أن 9 منهم أصيبوا بعد أكثر من أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية، و31 شخصا بعد أقل من أسبوعين.
وأضاف أن 142 عاملا آخر في القطاع الصحي أصيبوا بالفيروس بعد تلقيهم الجرعة الأولى.
وأكد أن أيا من المصابين لم تظهر عليه أعراض شديدة، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حتى بعد التطعيم.
وتعتمد ماليزيا في حملات تطعيم السكان لقاح "فايزر- بيونتيك" و"سينوفاك"، ومن المتوقع أيضا أن تتسلم شحنة من لقاح "أسترازينيكا".
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