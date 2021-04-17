طريقة حجز موعد مستوصف طبي في الكويت 2021

يبحث الكثير من مواطنين دولة الكوين عن حجز موعد مستوصف طبي في الكويت، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة الكويتية عدم السماح بدخول عيادات المركز الصحي ، وأن عمليات التفتيش تتم بدون موعد. ويتم ذلك مسبقًا من خلال رابط على موقعها الرسمي على الإنترنت ، وذلك في نطاق الإجراءات الوقائية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ومنع زيادة عدد الإصابات.

حجز موعد مستوصف طبي في الكويت

تبذل الحكومة الكويتية قصارى جهدها للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد ، لذلك اعتمدت معظم الوزارات والجهات الحكومية الخدمات الإلكترونية ، ومن أبرز هذه الوزارات وزارة الصحة الكويتية. الغرض من تحديد مواعيد خدمات الصيدلية في جميع المراكز المتخصصة هو منع الازدحام والتزاحم بين الأفراد لمنع انتشار الفيروسات بينهم.

خطوات حجز موعد مستوصف طبي في الكويت

اتخذت وزارة الصحة حجز موعد مستوصف طبي في الكويت الكترونيا مع الصيادلة وهذه الخطوات هي كالتالي: –

ادخل من هنا https://www.moh.gov.kw/en/Pages/default.aspx عبر رابط وزارة الصحة الكويتية.

الضغط على خدمة المواعيد في المركز الصحي.

أدخل الرقم المدني والرقم التسلسلي.

اختر المراكز والعيادات الصحية.

أدخل المعلومات المطلوبة “رقم الهاتف المحمول ، رقم البريد الإلكتروني”.

اختر التاريخ والوقت المناسبين لك.

كما يقدم القسم خدمات مواعيد الصيدليات من خلال التطبيقات على الهواتف الذكية التي تعمل على أنظمة iPhone و Android ، وسوف نتابع أخبارك المختلفة من وقت لآخر.

وحاولت الحكومة الكويتية إقامة بعض الروابط المجانية للتسهيل على المواطنين أثناء الحظر الجزئي ، ولمنع الاختلاط وتكرار الأزمة التكافلية ، يمكنكم متابعة العديد من التقارير الرسمية لتوضيح هذه القضايا. رابط ، سنزودك برابط لحجز موعد بالعيادة بعد ارتفاع البحث عنه.