خطوات التسجيل في منصة إحسان وخطوات اختيار التبرع 1442

خطوات التسجيل في منصة إحسان وخطوات التبرع وأهم أهداف المنصة التي تجمع كافة الجهات الخيرية في مكان واحد لتسهل عمليات التبرعات وعملية توصيل التبرع لمن يستحق، كل هذه الأسئلة وأكثر سوف تجد الإجابة عليها هنا من خلال هذا المقال وكل ما يهم معرفته عن منصة إحسان الخيرية التي يدعمها سمو خادم الحرمين الشريفين وولي عهده.

خطوات التسجيل في منصة إحسان

يتم التسجيل في منصة إحسان حتى يسهل التعرف على الجهات المطلوب التبرع لها والقيام بالتبرع بطريقة سهلة عن طريق هذه الخطوات:

الذهاب إلى موقع منصة إحسان الإلكتروني من خلال الرابط التالي” “ehsan

من أعلى الصفحة على اليسار سوف تجد شكل الإنسان قم بالضغط عليه.

انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول واضغط على إنشاء حساب جديد بالأسفل.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

نقل الرمز المرئي في الصورة في خانته والضغط على إنشاء حساب جديد.

طريقة تسجيل الدخول على منصة إحسان

يتم الدخول على منصة إحسان من خلال رقم الهاتف الجوال المسجل مع البيانات ونقل رمز التأكيد من الصورة والضغط على إرسال رمز التحقق والدخول على المنصة.

ما هي منصة إحسان الخيرية

هي منصة عامة إلكترونية تقوم بالعمل على الجمع بين المنظمات الخيرية في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتعمل على أن تكون همزة وصل بين الجهات المتبرعة وبين الجهات التي تحتاج إلى التبرع سواء داخل المملكة أو خارجها.

مجالات التبرع على إحسان

تتعدد مجالات التبرع على منصة إحسان وتشمل عدد من القطاعات منها القطاع التعليمي، والقطاع الصحي، والقطاع الاجتماعي، والقطاع البيئي والتقني وقطاع الإغاثة الدولية.

مميزات التبرع عبر منصة إحسان

التبرع عبر منصة إحسان يوفر الكثير على الجهات المتبرعة وعلى القنوات الخاصة بالتبرع لأنها تجمع الجميع تحت مظلة سيادية متفهمة لأهمية التبرعات للجهات المختلفة سواء في الداخل السعودي أو خارجه وتتميز المنصة بالتالي: