امساكية رمضان السعودية 1442 موعد أذان المغرب والفجر ومواقيت الصلاة كاملة في رمضان 2021 

يعيش المسلمون هذه الايام مع شهر رمضان الفضيل الذي بدأ رسمياً في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، وبهذه المناسبة يبحث المقيمين والوافدين في المملكة عن امساكية رمضان السعودية 1442 لبيان موعد أذان المغرب والفجر ومواقيت الصلاة في رمضان 2021 لجميع ايام شهر رمضان، ولهذا نقدم لكم امساكية رمضان 2021 في السعودية بحسب التوقيت المحلي لكل مدينة.

امساكية رمضان السعودية 1442

من أكثر الباحثين في رمضان حول معرفة موعد الامساك والافطار طوال شهر رمضان المبارك، وهناك من يريد تحميل امساكية شهر رمضان على هاتفك لمعرفة مواقيت الصلاة حسب المدينة المقيم بها، وهذه امساكية شهر رمضان الرياض للعام 1442/ 2021 ويجب مراعاة فروق التوقيت لكل مدينة.

إمساكية رمضان 2021 مكة المكرمة

ولكي تعرفون مواقيت الصلاة في مكة المكرمة 1442 لشهر رمضان المبارك نقدم لكم امساكية رمضان 1442 في مدينة مكة المكرمة، لمعرفة كافة مواعيد الصلوات الخمسة، حيث تتضمن التاريخ الهجري والميلادي، وموعد أذان الفجروالظهر والعصر والمغرب والعشاء.

وكما نرى فإن مواقيت الصلاة اليوم السبت الخامش من رمضان 1442 الموافق 17 أبريل 2021 هي:

صلاة الفجر: في الساعة الرابعة و 41 دقيقة صباحا

صلاة الظهر: في الساعة الثانية عشر ظهرا

صلاة العصر: في تمام الثالثة و 44 دقيقة عصرا

صلاة المغرب: موعده في تمام الساعةالسادسة و41 دقيقة مساءا

وموعد صلاة العشاء: في الساعة الثامنة و 11دقيقة مساء

مواقيت الصلاة في الدمام 2021- 1442

وفي مدينة الدمام نقدم لكم امساكية شهر رمضان المبارك 1442 وهي:

صلاة التراويح في شهر رمضان

مما يميز شهر رمضان المبارك هي صلاة التراويح التي لا تصلى إلا في شهر رمضان فقط، حيث خص هذا الشهر بتك الصلاة، ومع الاجراءات الاحترازية من جائحة كورونا لابد من الحصول على تصريح عن طريق توكلنا أو اعتمرنا لدخول المسجد الأقصى سواء للزيارة او الصلاة أو لعمل عمرة، حيث يتم معرفة حالة راغب الزيارة الصحية، وعما اذا كان حصل على الجرعة من عدمه.

وقد قدمنا لكم الآن موعد الصلوات ومواقيتها من خلال امساكية شهر رمضان المبارك 1442- 2021 في السعودية.