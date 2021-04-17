دوت الخليج :- ينعى آل العيسوي، بمزيد من الحزن واللوعة والأسى، فقيدهم المرحوم، بإذن الله،
حاتم يوسف حسن العيسوي
نجل رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي
وشقيق الدكتور المهندس حسن والكابتن طارق وسامر وسوزان ورهام ولانا
الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، 13 نيسان 2021، الأول من رمضان 1442هـ
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الملك الحسين بن طلال إلى مثواه الأخير في مقبرة سحاب
ونظرا للوضع الوبائي، والتزاما بإجراءات السلامة العامة، لن يكون هناك بيت عزاء، فيما تقبل التعازي من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل التواصل الاجتماعي
إنا لله وإنا إليه راجعون
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة نجل رئيس الديوان الملكي الاردني يوسف العيسوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.