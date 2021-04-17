زلزال بقوة 4.3 درجات ريختر يضرب المغرب

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، قالت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالى، التابعة للمعهد، إن مركز الهزة فى منطقة اقليم الدريوش، وقعت فى حدود الساعة التاسعة و51 دقيقة و29 ثانية، بتوقيت جرينيتش.
وأوضح البيان، أن الهزة الأرضية سجلت على عمق 6 كلم، عند التقاء خط العرض 35.584 درجة شمالا وخط الطول 3.609 درجة غربا.
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