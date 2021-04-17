بث مباشر.. جنازة الأمير فيليب زوج ملكة بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وأذاعت القناة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية على موقع "يوتيوب"، بثا مباشرا لجنازة الأمير فيليب.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إن مراسم الدفن ستكون أسرية على نطاق ضيق، نظرا للقيود بسبب فيروس كورونا.

وأفاد قصر باكنجهام بأنه من المقرر أن تبدأ الجنازة فى الساعة الثالثة عصرا بتوقيت بريطانيا(توقيت جرينتش)، حيث سيغادر النعش القلعة، ليعقب ذلك مسيرة جنائزية ودقيقة صمت على مستوى البلاد.

وبعد إقامة قداس فى كنيسة "القديس جورج"، برئاسة كبير كهنة وندسور، سيعطى رئيس أساقفة كانتربرى البركة، بعد إنزال النعش فى القبو الملكى.

وتماشيا مع اللوائح الصحية التى يتم تطبيقها حاليا فى إنجلترا، سيحضر 30 ضيفا فقط المراسم، معظمهم من الأسرة الملكية، فيما سيتم بث مراسم الجنازة على شاشة التلفزيون على الهواء مباشرة.

وتوفى الأمير فيليب عن عمر يناهز 100 عام، الأسبوع الماضى، وستشيع جنازته اليوم السبت فى قلعة وندسور، وجرت العادة خلال مثل هذه المناسبات الرسمية أن يرتدى أفراد العائلة زيا عسكريا بما يعكس رتبهم الفخرية.