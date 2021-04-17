نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الاستهلاكي من مصرف الراجحي الكويت كل ما تود أن تعرفه ورابط تقديم الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الاستهلاكي من مصرف الراجحي، يعتبر مصرف الراجحي الكويت من أحد البنوك الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية المتعددة وأفضل المنتجات التمويلية، وذلك يرجع لرؤية المصرف الإستراتيجية في أن تكون لهم الريادة في تقديم الحلول المالية المميزة عملاً علي إرضاء عملائهم، ومن ضمن هذه المنتجات هو منتج التمويل الاستهلاكي الشخصي. التمويل الاستهلاكي من مصرف الراجحي يقدم بنك الراجحي بالكويت برنامج التمويل الاستهلاكي المعد خصيصاُ لتلبية كافة احتياجاتك ومتطلباتك المالية لمساعدتك علي تحقيق أحلامك أو مواجهة نفقاتك وكل ذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. مميزات التمويل الاستهلاكي يعتبر هذا التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن للمصرف تمويلك حتي 25000 دينار كويتي.

مرونة فترة السداد الخاصة بالتمويل والتي تصل الي 60 شهراً.

لا يشترط التمويل الاستهلاكي تحويل الراتب للبنك.

ثبات هامش الربح من تاريخ توقيع طلب التمويل. شروط الحصول علي التمويل الاستهلاكي من بنك الراجحي أن لا يقل راتبك الشهري عن 500 دينار كويتي.

أن تكون قد تجاوزت فترة الشهر الواحد في جهة عملك الحالية.

أن لا يقل عمرك عن 21 عاماً عند تقديم طلب التمويل وأن لا يزيد عمرك عن 70 عاماً.

إذا كنت موظف، يجب أن لا تتجاوز مبلغ الدفعات الشهرية المراد سدادها نسبة 40% من صافي مرتبك الشهري.

إذا كنت متقاعد، ينبغي الا تتجاوز الدفعات الشهرية نسبة 30% من صافي مرتب التقاعد. كيفية التقديم علي طلب التمويل الشخصي ورابط التقديم بعد أن تتحقق من الشروط الواجب توافرها لمستحقي التمويل، يجب عليك توفير المستندات المطلوبة عند التقديم وهي: أصل البطاقة المدنية ساري الصلاحية.

شهادة مقدمة من جهة عملك بالراتب وشهادة استمرارية الراتب.

يجب عليك تقديم كشف حساب بنكي لأخر 6 أشهر قبل تقديم الطلب يمكنك تقديم الطلب بسهولة ومرونة من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي فرع الكويت أو زيارة فرع البنك في أحمد تاور، شارع الخليج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التمويل الاستهلاكي من مصرف الراجحي الكويت كل ما تود أن تعرفه ورابط تقديم الطلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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