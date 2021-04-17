موعد مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري والقنوات الناقلة مجانا GSA live دوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة مباراة الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري اليوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021 في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ضمن مباريات المجموعة الثالثة التي تشهد مباراة أخرى تجمع فريق الشرطة العراقي ضد فريق استقلال طهران الإيراني متصدر جدول ترتيب المجموعة مناصفة مع فريق الدحيل، وبفارق الأهداف لصالح الفريق الإيراني بعد انتصاره الكبير ضد الأهلي السعودي في الجولة الأولى، حيث واصل أهلي جدة نتائجه السيئة محليا مؤخرا وفشل في عمل بداية جيدة في دوري أبطال آسيا على ملعبه، ويأمل في تناسي تلك الخسارة حين يقام موعد مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطري في التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري في مباراة قوية يأمل فيها رفاق ريجيكامب في تحقيق فوز ينسيهم مرارة الخسارة التي تلقوها في الجولة الأولى ضد فريق الاستقلال بخمسة أهداف مقابل هدفين، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بينهما بهدف لكل فريق سجله فارشيد إسماعيل أولا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل عمر السومة النتيجة للأهلي في منتصف الشوط، وفي النصف الثاني انقلبت المباراة، وسجل الفريق الإيراني هدفين متتاليين عن طريق محمد قائدي، ومهدي نادري، قبل أن يقلص السومة الفارق من جديد في الدقيقة 79، ثم عاد مهدي قائدي، وشيخ دياباتي وسجلا هدفين ليقتنص الفريق الإيراني ثلاث نقاط هامة يعتلي بها صدارة جدول ترتيب المجموعة بجدارة.

فريق الدحيل لن يكون خصما سهلا بالمرة لفريق الأهلي في ظل سعيه لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مرحلة المجموعات، بعدما تمكن من افتتاح مشواره بتحقيق الفوز ضد الشرطة العراقي بهدفين دون رد سجلهما كلا من حسام كاظم “هدف عكسي”، وإيدميلسون جونيور ليحصد ثلاث نقاط يتواجد بها حاليا في المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الاستقلال، بينما الشرطة يتواجد في المركز الثالث بدون نقاط، بفارق الأهداف عن الأهلي متذيل جدول الترتيب.

ترتيب مجموعة الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

الأحد 18 أبريل 2021.

8:45 توقيت مكة المكرمة، قطر، العراق، وفلسطين.

9:45 توقيت الإمارات، وعمان.

موعد مباراة الأهلي السعودي والدحيل القطريالقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الدحيل