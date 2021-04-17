موعد نزول راتب التأهيل الشامل لذوى الإعاقة عبر وزارة التنمية الاجتماعية

تم الإعلان عن موعد نزول راتب التأهيل الشامل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية السعودية وذلك بعد أن شغل مؤخرا بال الكثير المواطنين السعوديين المقيمين داخل حدود المملكة وتزايدت تساؤلاتهم حول موعد نزول راتب التأهيل الشامل الذي تدعمه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وهذا الراتب خاص بالأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والأفراد ذوي الإعاقات.

يصرف راتب التأهيل الشامل للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة على حسب كل فئة محددة من قبل الوزارة، والرواتب له موعد محدد شهري يصرف فيه، ويصرف هذا الراتب للأفراد التي تنطبق عليهم الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة من قبل، وسوف يتم صرف الراتب على النحو التالي:

موعد نزول راتب رمضان الكريم، سوف يا الصرف الخاص بشهر رمضان يوم ٢٦ أبريل ٢٠٢١، ويتبقى على موعد الصرف فقط ٩ أيام.

موعد نزول راتب شهر شوال، ويوافق الصرف يوم ٢٦ مايو ٢٠٢١، ويتبقى على موعد الصرف ٣٩ يوم.

نزول راتب شهر ذو القعدة، ويوافق الصرف يوم ١٧/ ١١/١٤٤٢، الذي يوافق يوم ٢٧/ ٦/ ٢٠٢١، أي يتبقى على موعد الصرف ٥٠ يومًا على موعد نزول راتب شهر ذو القعدة.

للحصول على رغبتي التأهيل الشامل يجب تقديم المستندات التالية:

تقرير طبي شامل لحالة الفرد الصحية.

٤ صور شخصية مقاس 4 × 3

نسخة من الهوية الوطنية، بالإضافة إلى الاطلاع على الوصل.

ختم المنشأة على ورقة مرفقة تبين قيمة الراتب الشهري، وتؤخذ هذه الورقة من أحد موظفي الجهات المعنية.

وبعد تقديم تلك المستندات سوف يصبح المواطن مستحق للحصول على الراتب والذي سوف يتم صرفه في المواعيد التي تم الإعلان عنها والتي ذكرناها لكم بالأعلى.