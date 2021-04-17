نيوكاسل يوجه ضربة لآمال وست هام بالوصول للمربع الذهبي

تعرضت آمال وست هام يونايتد في البقاء في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، " البريميرليغ"، لضربة قوية بعد هدف متأخر من ضربة رأس لجو ويلوك منح نيوكاسل يونايتد الفوز على الفريق الذي يطمح لإنجاز لم يحققه منذ سنوات طويلة.

فقد فاز نيوكاسل يونايتد على وست هام بواقع 3-2، في المباراة التي جرت اليوم السبت، ما دفع أصحاب الأرض للاقتراب من البقاء في المسابقة.

وتراجع النادي اللندني في الشوط الأول بهدف عكسي من عيسى ديوب وخطأ فادح من الحارس أوكاش فابيانسكي سمح لجولينتون لقيادة نيوكاسل للتقدم 2-صفر في الشوط الأول، بينما طُرد كريج دوسون من وست هام.

لكن في الشوط الثاني انتفض النادي اللندني بشكل مذهل، بحسب وكالة رويترز.

وسجل ديوب هذه المرة في مرمى نيوكاسل ليقلص الفارق لوست هام في الدقيقة 73، ونفذ جيسي لينغارد ركلة جزاء بنجاح ليدرك التعادل 2-2 قبل أقل من 10 دقائق على النهاية.

لكن في تحول مرير على الضيوف نجح البديل جو ويلوك في تسجيل هدف الفوز من ضربة رأس في وقت متأخر.

ولم ينجح وست هام في العودة للمباراة، لكنه ظل في المركز الرابع برصيد 55 نقطة من 32 مباراة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن تشلسي الذي خاض مباراة أقل.

وابتعد نيوكاسل بفارق 9 نقاط عن فولهام صاحب أول مراكز الهبوط.