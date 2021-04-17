ميجان ماركل تغيب عن جنازة الأمير فيليب

جدة - نرمين السيد - منع الأطباء ميجان ماركل الحامل بطفل الأمير هارى الثانى، من حضور جنازة الأمير فيليب، مما استدعى متابعتها الحدث عبر البث المباشر فى مقر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.





وبقيت دوقة ساسكس، 39 عاما، فى الولايات المتحدة بناء على نصيحة الطبيب، بينما قام الأمير هارى برحلة طويلة إلى المملكة المتحدة قبل حدث اليوم السبت، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأكد قصر باكنجهام على أن أولئك الذين لا يستطيعون الحضور، سوف يتخذون "ترتيبات خاصة" للمشاركة فى جنازة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث.

وقال مسؤول كبير فى القصر إن ميجان بذلت "كل جهد ممكن" للسفر لكنها لم تحصل على تصريح طبى.

وستتمكن دوقة ساسكس من مشاهدة الحدث من خلال بث مباشر خاص مع طفلها آرشى، وسيقود أصدقاء ميجان وهارى، أوميد سكوبى وجايل كينج، التغطية الإعلامية للجنازة.

وكان هارى قد عزل نفسه فى منزله العسكرى السابق بعد عودته إلى المملكة المتحدة يوم الأحد الماضى. ومنذ عودته، ورد أن هارى قد أجرى اتصالات مع والده تشارلز وشقيقه ويليام وبياتريس وأوجينى.

واليوم السبت، هى المرة الأولى التى يلتقى فيها هارى مع عائلته، منذ استقالته من منصب أحد كبار الشخصيات الملكية العام الماضى، والمرة الأولى التى يرى فيها أقاربه منذ محادثته مع أوبرا وينفرى.