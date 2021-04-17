صور.. ترتيبات خاصة للقصر الملكى فى جنازة الأمير فيليب

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، ففى الساعة الـ14.40 بتوقيت جرينيتش سينقل نعش الأمير فيليب من القصر إلى كنيسة القديس جرجس فى وندسور للصلاة عليه.

وفى الساعة الـ15.00 تحديدا ستعلن فى عموم المملكة المتحدة دقيقة صمت، بالتزامن مع بدء قداس الجنازة فى الكنيسة بحضور أفراد العائلة الملكية والسكرتير الشخصى للأمير فيليب فقط على رأسهم الملكة إليزابيث.

وفى أعقاب مراسم الجنازة، سيتم دفن جثمان الأمير فيليب فى القبو المخصص لدفن أفراد العائلة الملكية.

وأعلن قصر باكنغهام أنه اضطر بسبب جائحة فيروس كورونا إلى فرض قيود على عدد الحاضرين فى مراسم الجنازة وتقليص عدد الضيوف بشكل ملموس، من 800 إلى 30 شخصا فقط.

وستضم هذه المجموعة الصغيرة ممثلين عن جميع فروع عائلة الأمير فيليب.

وسينتهى بمراسم دفن الأمير فيليب الحداد الوطنى الذى تم إعلانه فى أعقاب وفاة زوج الملكة فى التاسع من أبريل الجارى عن عمر ناهز 100 عام.

وتوفى الأمير فيليب عن عمر يناهز 100 عام، الأسبوع الماضى، وستشيع جنازته اليوم السبت فى قلعة وندسور، وجرت العادة خلال مثل هذه المناسبات الرسمية أن يرتدى أفراد العائلة زيا عسكريا بما يعكس رتبهم الفخرية.

وأذاعت القناة الرسمية للعائلة المالكة البريطانية على موقع "يوتيوب"، بثا مباشرا لجنازة الأمير فيليب.