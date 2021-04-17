انت الان تتابع تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن يبدأ في استقبال طلبات الاعتراض للدفعة 41 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان اليوم من قبل حساب المواطن بدء عملية استقبال اعتراضات المواطنين أصحاب الضمان الاجتماعي على المبالغ المخصصة للدعم الدفعة 41 وذلك عبر الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: https://ca.gov.sa

تفاصيل تقديم مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 41

في الأيام القليلة الماضية تم تقديم الدعم للدفعة 41 عبر برنامج حساب المواطن، وقد تم الإعلان عن أهم تفاصيل الدعم للدفعة 41 والخاصة بشهر أبريل، حيث خصصت مبالغ مالية مقدرة بـ 1. 9 مليار ريال سعودي لدعم شهر أبريل لكل المستفيدين التي أكملت طلبياتهم، وبلغ عدد المستفيدين من الدعم للدفعة 41 والمستوفين لكل شروط الاستحقاق 10. 4 ملايين مستفيد وتابع.

كما تم دفع التعويضات الخاصة بالدفعة السابقة وبأثر رجعي وبلغت إجمالي التعويضات 20 مليون ريال، حيث إنه ولحد الساعة أصبح إجمال ما تم دفعه لكل المستفيدين من برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه حوالي 94 مليار ريال سعودي جزء منها ومقدر ب 704 ملايين ريال سعودي ذهبت كتعويضات للدفعات السابقة.

برنامج حساب المواطن و متوسط دعم الأسرة الواحدة

صرح سلطان القحطاني سابقا والذي يعتبر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن بما يلي :