- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر برنامج حساب المواطن يبدأ في استقبال طلبات الاعتراض للدفعة 41 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان اليوم من قبل حساب المواطن بدء عملية استقبال اعتراضات المواطنين أصحاب الضمان الاجتماعي على المبالغ المخصصة للدعم الدفعة 41 وذلك عبر الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: https://ca.gov.sa
تفاصيل تقديم مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 41
في الأيام القليلة الماضية تم تقديم الدعم للدفعة 41 عبر برنامج حساب المواطن، وقد تم الإعلان عن أهم تفاصيل الدعم للدفعة 41 والخاصة بشهر أبريل، حيث خصصت مبالغ مالية مقدرة بـ 1. 9 مليار ريال سعودي لدعم شهر أبريل لكل المستفيدين التي أكملت طلبياتهم، وبلغ عدد المستفيدين من الدعم للدفعة 41 والمستوفين لكل شروط الاستحقاق 10. 4 ملايين مستفيد وتابع.
كما تم دفع التعويضات الخاصة بالدفعة السابقة وبأثر رجعي وبلغت إجمالي التعويضات 20 مليون ريال، حيث إنه ولحد الساعة أصبح إجمال ما تم دفعه لكل المستفيدين من برنامج حساب المواطن منذ انطلاقه حوالي 94 مليار ريال سعودي جزء منها ومقدر ب 704 ملايين ريال سعودي ذهبت كتعويضات للدفعات السابقة.
برنامج حساب المواطن و متوسط دعم الأسرة الواحدة
صرح سلطان القحطاني سابقا والذي يعتبر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن بما يلي :
- 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة
- متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1052 ريال
- عدد أرباب الأسر بلغ أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92%
- عدد التابعين بلغ أكثر من 8.2 ملايين مستفيد
- عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق بلغ أكثر من 168 ألف مستفيد
- نسبة أرباب الأسر بلغ 92%
- ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%
- بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%
- بلغ نسبة الذكور المستقلين 57%
- 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل
- 15% من إجمالي المستقلين على الاستحقاق الجزئي والأدنى
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج حساب المواطن يبدأ في استقبال طلبات الاعتراض للدفعة 41 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.