إعفاء بنك الراجحي 1442.. طريقة تقديم الطلب وأهم الشروط الواجب توافرها ومن هي الفئات المُستثناة

إعفاء بنك الراجحي 1442 ووفقاً للظروف الحالية في البلاد وعدم قدرة العديد من الأشخاص على تسديد القروض الخاصة بهم، قرر مصرف الراجحي إصدار إعفاء لهؤلاء الأشخاص حتى يتمكنوا من مساعدتهم، وإيماناً من البنك بدوره في تنمية المجتمع وتحقيق نقلة إقتصادية حقيقية في المجتمع السعودي، في السطور التالية سنتحدث عن أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على الإعفاء وايضاً جميع الأوراق المطلوبة.

الحصول على شهادة الوفاة أو شهادة العجز وبعض المستندات المتعلقة بالحصول على قرض.

بالإضافة إلى الحصول على الرقم الخاص بالعقد ورقم التاريخ.

إخطار رقم الحفيظة.

ومع ذلك، إذا كان لديك شركاء لهذا الغرض، فيجب عليهم تجميع جميع البيانات المتعلقة بهم.

تقديم إثبات الحالة حتى يتم اعتماده من قبل بنك الراجحي.

يتوجب عليك الدخول إلى الموقع الخاص بمصرف الراجحي.

كما يمكنك تقديم الطلب من خلال الهوية الوطنية، في حالة إذا كانت سارية.

تقديم خطاب عمل موثوق به من مقدم الطلب، لطلب الإعفاء من القرض.

بالإضافة إلى تقديم جميع بنود الراتب، بالإضافة إلى المسمى الوظيفي.

في حالة إصابة العميل، يمكنه أيضًا البدء في تقديم المستندات الداعمة.

بالإضافة إلى كونه معاقاً تماماً، وغير قادر على دفع ثمن القرض.

أو إذا مات العميل، يمكن أن يكون معفي من الضرائب مباشرة، وسيتم تسليم الورقة عن طريق عائلته.

في حالة وفاة الشخص أثناء تعاطيه للممنوعات.

في حالة وفاة الشخص بسبب استخدام المعدات.

في حالة وفاة الشخص أثناء ركوبه للخيل أو الألعاب الغير آمنة.

في حالة وجود بعض الأحكام القضائية السابقة.

في حالة انتحار هذا الشخص ووفاته.

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كانت هذه طريقة تقديم طلب إعفاء بنك الراجحي 1442 وأهم شروطه وأيضاً من لا يحق له طلب الإعفاء.