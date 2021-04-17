تشكيل الأهلي أمام الزمالك غدًا في مباراة القمة للكلاسيكو المصري وموقف الشناوي من المشاركة

نقدم لكم تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة المصرية غدًا الأحد، حيث يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في ال فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز، وسط غيابات كبير في صفوف المارد الأحمر.تشكيل مباراة الأهلي أمام الزمالك
ويدخل الشياطين الحمر المباراة في مواجهة الفارس الأبيض في ظل غياب كبير من نجومه بسبب الإصابات التي لحقت بـ9 لاعبين من صفوف، على رأسهم حارس المرمى محمد الشناوي، حيث يضم تشكيل الأهلي أمام الزمالك القائمة التالية:-
يقف في حراسة مرمى الأهلي على لطفى
ويعزز خط دفاع الأهلي كل من “أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامى ربيعة وأيمن أشرف”.
ويضم خط الوسط كلا من “عمرو السولية، وأليو ديانج، ومحمد مجدى قفشه”.
وفى خط هجوم المارد الأحمر كلا من “محمد شريف، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، أو والتر بواليا”.موعد مباراة الأهلي والزمالك
ومن المقرر أن يلتقى الأهلي والزمالك، غدًا الأحد فى الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
ويدخل النادي الأهلي المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، فيما يدخل الزمالك المباراة متصدرًا قمة الدوري العام برصيد 33 نقطة من لعب 14 مباراة.غيابات الأهلي أمام الزمالك
وتضم قائمة غيابات النادي الأهلي 9 لاعبين بسبب الإصابة، من بينهم “التونسي على معلول، وحمدي فتحي، والنيجيري جونيور آجاي، ومحمود متولى، وكريم نيدفيد، ومحمود وحيد، ومحمد هانى، ومحمد محمود”.
فيما ينتظر حارس المرمى محمد الشناوي، نتيجة المسحة لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة أو الاعتماد على الحارس الثاني للأهلي علي لطفي أو بديله مصطفى شوبير.
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نقدم لكم تشكيل الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة المصرية غدًا الأحد، حيث يستعد عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في ال فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدوري الممتاز، وسط غيابات كبير في صفوف المارد الأحمر.تشكيل مباراة الأهلي أمام الزمالك
ويدخل الشياطين الحمر المباراة في مواجهة الفارس الأبيض في ظل غياب كبير من نجومه بسبب الإصابات التي لحقت بـ9 لاعبين من صفوف، على رأسهم حارس المرمى محمد الشناوي، حيث يضم تشكيل الأهلي أمام الزمالك القائمة التالية:-
يقف في حراسة مرمى الأهلي على لطفى
ويعزز خط دفاع الأهلي كل من “أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامى ربيعة وأيمن أشرف”.
ويضم خط الوسط كلا من “عمرو السولية، وأليو ديانج، ومحمد مجدى قفشه”.
وفى خط هجوم المارد الأحمر كلا من “محمد شريف، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، أو والتر بواليا”.موعد مباراة الأهلي والزمالك
ومن المقرر أن يلتقى الأهلي والزمالك، غدًا الأحد فى الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
ويدخل النادي الأهلي المباراة محتلا المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة، فيما يدخل الزمالك المباراة متصدرًا قمة الدوري العام برصيد 33 نقطة من لعب 14 مباراة.غيابات الأهلي أمام الزمالك
وتضم قائمة غيابات النادي الأهلي 9 لاعبين بسبب الإصابة، من بينهم “التونسي على معلول، وحمدي فتحي، والنيجيري جونيور آجاي، ومحمود متولى، وكريم نيدفيد، ومحمود وحيد، ومحمد هانى، ومحمد محمود”.
فيما ينتظر حارس المرمى محمد الشناوي، نتيجة المسحة لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة أو الاعتماد على الحارس الثاني للأهلي علي لطفي أو بديله مصطفى شوبير.
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