ملايين تسجيل لببجي نيو ستيت PUBG New State 2021 تعرف على اهم المميزات

ملايين تسجيل لببجي نيو ستيت pubg new state تحقق من تاريخ الإصدار الجديد والتسجيل المسبق المشروع التالي لعنوان الألعاب المحمولة المشهور عالميًا ببجي موبايل، قد تجاوز رسميًا 10 ملايين تسجيل مسبق على متجر جوجل بلاي. من المقرر إطلاق اللعبة في وقت لاحق من هذا العام، وقد حصدت اللعبة أكثر من 60 مليون مشاهدة على مقاطع الفيديو الدعائية المنشورة على القنوات الرسمية. استنادًا إلى الأرقام، تم إعداد اللعبة لتشهد واحدة من أكبر الإصدارات في تاريخ الألعاب.

PUBG New State

بسبب الاستجابة الساحقة لببجي نيو ستيت سنتعرف الآن على ما هي ببجي نيو ستيت تم تعيين PUBG Mobile New State في عام 2051، وهي الإضافة الجديدة تمامًا إلى نوع Battle Royale الذي سيقدم أحدث التقنيات مثل الطائرات بدون طيار ولفائف القتال والأسلحة والمركبات وموضوعًا مستقبليًا شاملاً مقارنةً بـ ببجي موبايل الحالي الميزات المثيرة مثل تخصيص الأسلحة هي أيضًا أحدث الإضافات إلى نوع المعركة الملكي للهاتف المحمول. ذكر ميزة جديدة في ببجي نيو ستيت لتخصيص السلاح في اللعبة، يمكن للاعبين صنع أسلحة مختلفة بأنفسهم من خلال الحصول على مجموعات التخصيص. وستغير هذه المجموعات الأسلحة بطرق رائعة ومختلفة، مثل تحسين الأداء واختيار وضع إطلاق النار وقاذفة القنابل “.

ستكون المركبات المستقبلية التي تمت ترقيتها أيضًا عامل جذب رئيسي لـ ببجى نيو ستيت. ينص الوصف الموجود على متجر بلاي على “استكشاف عوالم مفتوحة ضخمة بطول 8× 8 كم مع مجموعة متنوعة من المركبات.”

تشير التسريبات إلى أن اللعبة ستكون متوافقة مع الألعاب عبر الأنظمة الأساسية أيضًا. هذا يعني أن أي لاعب محمول يمكنه اللعب ضد جهاز كمبيوتر أو مشغل البلايستيشن أو الـ Xbox.

مميزات أيضا داخل ببجي الجديدةكيف تسجل في ببجي نيو ستيت

يمكن للاعبين التسجيل في اللعبة من الموقع الرسمي للعبة أو من متجر أبل أو متجر بلاي، بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الأنظمة الأساسية المذكورة أعلاه، قد يفكرون في تجربة منصات مثل Tap Tap. يمكنك أيضًا تسجيل نفسك باعتبارك مختبِرًا أوليًا بمجرد بدء التسجيل سوف تتيح لك الفرصة بتجربة اللعبة من الأشخاص الاوئل.