تمويل بنك الرياض الشخصي بدون تحويل راتب المميزات والشروط

تمويل شخصي من بنك الرياض، يحتاج الكثير منا في بعض الأحيان إلى سيولة إضافية حتى تساعده لتخطي العديد من النفقات مثل شراء أثاث جديد للمنزل أو الزواج أو دفع نفقات تعليمية للجامعة أو للأبناء أو غيرها من النفقات الغير متوقعة، أيا كان السبب الذي تحتاج بسببه التمويل الشخصي فإن بنك الرياض يغطي متطلباتك المالية فهو يحقق جميع تطلعاتك عن طريق حلول تلائم مختلف التطلعات.

تمويل شخصي لشراء سيارة من بنك الرياض

إذا كنت تفكر في إقتناء سيارة يقدم لكم بنك الرياض كثير من الحلول للحصول عليها مع برنامج التمويل التأجيري للسيارات الذي يتوافق كليا مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمتاز بتقديم خطة سداد سهلة.

● يتميز التمويل التأجيري للسيارات بالحصول على الموافقة الفورية وأنه متاح لجميع المقيمين على أراضي المملكة سواء من السعوديين او غيرهم وتصل كذلك قيمة التمويل إلى نصف مليون ريال سعودي إلى جانب تغطية تأمينية شاملة ويتوفر تمويل عدد ثلاث مركبات وهو متوافر الأصحاب المؤسسات والأعمال.

● كما أن هناك نظام تمويل تأجيري للسيارات المستعملة داخل البنك متاح للسعوديين أو غير السعوديين وكذلك بدون تحويل الراتب أو بتحويله مع وصول مدة سداده إلى 36 شهر.

تمويل شخصي بنك الرياض بدون تحويل راتب

يستفيد من برنامج التمويل الشخصي العاملين في القطاع الحكومي وكذلك شبن الحكومي والقطاع الخاص والمتدربين في القطاعات العسكرية وكذلك المتقاعدين من العسكريين.

يمكنك الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب والاستمتاع بالمميزات التالية

● طول ومرونة فترة السداد لتمتد إلى 60 شهر.

● قيمة تمويل تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

● التمويل الشخصي يتوافق كليا مع قواعد وضوابط الشرع الإسلامي.

● سهولة ويسر في الإجراءات والأوراق المطلوبة وسرعة الإستجابة من قبل البنك.