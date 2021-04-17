مقتل طيار نفذ هبوطا حادا بمروحية مى-2 جنوب روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أوضح المكتب الإعلامى للوزارة أن الطيار من مواليد عام 1960 لقى مصرعه جراء الحادث الذى وقع بالقرب من الطريق الرابط بين مدينتى كراسنودار ونوفوروسيسك، وذلك أثناء إجراء المروحية الزراعية أعمال رش المبيدات على الحقول فى المنطقة.

وقال مصدر فى أجهزة الطوارئ إن من بين فرضيات الحادث عطل فنى أدى إلى تحطم المروحية جراء اصطدامها بالأرض عند هبوطها.