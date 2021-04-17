فيديو.. تجدد أعمال الشغب فى بورتلاند الأمريكية

جدة - نرمين السيد - شهدت مدينة بورتلاند فى ولاية أوريجون الأمريكية، الليلة الماضية، أعمال شغب جديدة على أيدى متظاهرين مناهضين لممارسة العنف من قبل الشرطة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وذكرت شرطة بورتلاند أن بضعة آلاف المتظاهرين نظموا فى ساعات متأخرة من يوم أمس الجمعة، مسيرة غير مرخص بها انطلقت من حديقة فى المدينة، وحطموا نوافذ ونهبوا شركات ومؤسسات، منها كنيسة، بالإضافة إلى إشعال حرائق متعددة. وأشارت الشرطة إلى أنها اعتقلت أربعة أشخاص لـ"سلوكهم الإجرامى"، مؤكدة استخدامها رذاذ الفلفل الحار خلال تفريق المظاهرة. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أعمال الشغب الجديدة اندلعت فى المدينة احتجاجا على مقتل رجل برصاص الشرطة، وكذلك ضمن إطار الوقفات الاحتجاجية التى جرى التخطيط لها مسبقا لإحياء ذكرى الأشخاص الذين قتلوا برصاص الشرطة، ومنهم آدم توليدو البالغ من العمر 13 عاما من شيكاغو، والشاب من ذوى البشرة السمراء دونتى رايت. وشهدت بورتلاند خلال العام الماضى احتجاجات واسعة النطاق نظمها أنصار حركة "حياة السود مهمة".

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