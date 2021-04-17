وقرر جانيلى، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، تلبية طلب مدعى عام مدينة باليرمو، فرانشيسكو لوفوى، لمحاكمة وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء السابق فى قضية السفينة "أوبن آرمز"،موضحا أن المحاكمة فى هذه القضية ستنطلق، وفقا للقرار القضائى، فى باليرمو 15 سبتمبر القادم.
جدير بالذكر أن سالفينى يواجه فى هذه القضية تهمة تجاوز صلاحياته وخطف مجموعة من الناس، من خلال احتجاز 147 مهاجرا أنقذتهم فى المتوسط سفينة "أوبن آرمز" التابعة للمنظمة الإغاثية الإسبانية غير الحكومية التى تحمل الاسم نفسه، فى عرض البحر، على مدى ستة أيام فى أغسطس 2019.
وقدمت 18 منظمة ومؤسسة الدعوى ضد سالفينى، بينما رفض سالفينى بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلا: "إن الدفاع عن الوطن هو واجب مقدس على المواطن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القضاء الإيطالى: وزير الداخلية السابق سيحاكم بتهمة التورط فى خطف المهاجرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.