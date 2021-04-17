القضاء الإيطالى: وزير الداخلية السابق سيحاكم بتهمة التورط فى خطف المهاجرين

جدة - نرمين السيد - أعلن القاضى الإيطالى لورينزو جانيلى، أن وزير الداخلية السابق، زعيم حزب "رابطة الشمال" اليمينى، ماتيو سالفينى، سيمثل أمام القضاء بتهمة التورط فى خطف مجموعة من المهاجرين.





وقرر جانيلى، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، تلبية طلب مدعى عام مدينة باليرمو، فرانشيسكو لوفوى، لمحاكمة وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء السابق فى قضية السفينة "أوبن آرمز"،موضحا أن المحاكمة فى هذه القضية ستنطلق، وفقا للقرار القضائى، فى باليرمو 15 سبتمبر القادم.

جدير بالذكر أن سالفينى يواجه فى هذه القضية تهمة تجاوز صلاحياته وخطف مجموعة من الناس، من خلال احتجاز 147 مهاجرا أنقذتهم فى المتوسط سفينة "أوبن آرمز" التابعة للمنظمة الإغاثية الإسبانية غير الحكومية التى تحمل الاسم نفسه، فى عرض البحر، على مدى ستة أيام فى أغسطس 2019.

وقدمت 18 منظمة ومؤسسة الدعوى ضد سالفينى، بينما رفض سالفينى بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلا: "إن الدفاع عن الوطن هو واجب مقدس على المواطن".