وزير صحة قيرغيزستان يروج لعلاج عشبي وخبيرة تقول إنه سام

بشكك ـ رويترز: قال وزير الصحة في قيرغيزستان عليم قادر بيشينالييف إن بلاده ستستخدم مقويا عشبيا لعلاج المصابين بكوفيد-19 بعد أن أشاد الرئيس بطريقة العلاج تلك رغم تحذيرات خبيرة أدوية بأنه قد يحتوي على سم فتاك. وتجرع الوزير محلولا من جذور نبتة الأقونيطن الجبلية خلال إفادة عبر الإنترنت ليثبت أن العلاج آمن. وقال “من لديهم أعراض خفيفة يتعافون خلال يوم ومن لديهم أعراض أشد يتناولونه لمدة ثلاثة أو أربعة أيام”.

وقال بيشينالييف إن الرئيس صدر جباروف زود الأطباء بنفسه بوصفة تعلمها من والده وإنهم يستخدمونه بالفعل.

لكن بيرمت باريكتاباسوفا وهي خبيرة أدوية ومستشارة سابقة لوزارة الصحة وصفت النبتة المقترحة كعلاج بأنها “من أكثر النباتات سمية في قيرغيزستان”.

وتابعت قائلة “حتى أصغر الجرعات من مستخلصها لها أثر سلبي قوي على الجسم والشخص الذي يتناولها قد يموت سريعا… نحن نعود للعصور الوسطى”.

ولدى ترويجه للعلاج بتلك النبتة، حث جباروف مواطني بلاده أيضا على استخدام الكمامات والحصول على لقاح الوقاية من المرض وقال إن أربعة آلاف فقط حتى الآن تلقوا التطعيم في الدولة التي يقطنها ستة ملايين نسمة واعتبر ذلك مؤشرا على “لا مبالاة بالغة”.

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