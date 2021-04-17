روسيا تطلق المرحلة الثانية من اختبار علاج كورونا بالبلازما و«الصحة العالمية» تحذر من التهاون فـي رمضان

■ مصر تسجل 841 حالة إصابة جديدة و42 وفاة

■ أعلى إصابات يومية فـي اليابان منذ 30 يناير

■ تايلاند تسجل 1547 إصابة جديدة وحالتي وفاة

■ 3305 حالات وفاة بالبرازيل

موسكو ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أعلنت السلطات الصحية في موسكو انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء “كوفيد ـ جلوبولين” لعلاج فيروس كورونا.

وقال المكتب الصحفي لإدارة الرعاية الصحية في موسكو إن التجارب ستشمل 6 مستشفيات في موسكو تعالج المصابين بفيروس كورونا، فيما من المقرر أن تستغرق المرحلة الثانية من التجارب شهرين أو ثلاثة.

يُذكر أن “كوفيد – جلوبولين” ركّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس.

يأتي ذلك فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من التهاون في الاحترازات الصحية المطلوبة خلال شهر رمضان، في حين أقرّ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، بصعوبة تحديد حجم الإصابات في الموجة الثالثة، كاشفاً عن 4 لقاحات أخرى قيد التقييم وينتظر الموافقة عليها في وقت قريب،

ونقل عن المنظري تصريحات صحفية قال فيها إنه مع استقبال شهر رمضان “يساورنا القلق والمخاوف أن يتكرر ما رأيناه في نهاية العام الماضي، حيث أدَّت الفعاليات الاجتماعية إلى زيادة حادة في عدد المصابين خلال الأسابيع التي أعقبتها”.

وللحد من الأضرار المتوقعة أو منعها إن أمكن وفق المنظري، أصدرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع إرشادات محدَّثة بشأن الممارسات الرمضانية المأمونة في ظل جائحة كوفيد-19، تشتمل على توصيات بشأن تدابير التباعد البدني الواجب اتّباعها في أثناء الصلاة والإفطار الجماعي والعُمرة، وغيرها من الفعاليات الاجتماعية أو الدينية.

وفي مصر سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الجمعة 841 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة مقارنة مع 837 حالة إصابة و41 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 214639 من ضمنهم 162170 حالة تم شفاؤها، و 12653 حالة وفاة.”.

وفي اليابان بلغ عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا 759 وهو الأكبر منذ 30 يناير.

ومددت الحكومة اليابانية إجراءات طوارئ سارية إلى عشر مناطق الجمعة بعد أن انتشرت موجة رابعة من الجائحة مما ألقى بمزيد من الشك في إمكانية تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في غضون أقل من 100 يوم.

وسجلت تايلاند 1547 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاتين جديدتين وسط موجة ثالثة من الإصابات في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ورفعت الحالات الجديدة العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 40585 حالة مع 99 حالة وفاة.

وفي البرازيل أظهرت بيانات نشرتها وزارة الصحة تسجيل 3305 حالات وفاة جديدة بكوفيدـ19 يوم الجمعة و85774 إصابة جديدة. وسجلت البرازيل في المجمل حتى الآن 368749 حالة وفاة بفيروس كورونا و13 مليونا و832455 إصابة مؤكدة.

وفي بكين أظهرت بيانات نشرتها اللجنة الوطنية للصحة أن الصين استخدمت نحو ثلاثة ملايين جرعة من لقاحات كوفيدـ19 في إطار عملية التطعيم يوم 16 أبريل، مما رفع العدد الإجمالي لمن تلقوا اللقاحات إلى 187.37 مليون.