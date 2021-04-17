أخبار اليمن : غارات على 3 محافظات وتصعيد عسكري بالحديدة

دوت الخليج -

غارات على 3 محافظات وتصعيد عسكري بالحديدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظات صعدة، مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية. غارات على 3 محافظات وتصعيد عسكري بالحديدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران غارات على محافظات صعدة، مأرب والجوف خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 219 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في التحيتا وستة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة، و15 خرقاً بقصف مدفعي و190 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وثلاث غارات على مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب. وشن طيران العدوان غارة على منطقة الظهرة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

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