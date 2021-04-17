رونالدو.. "الغائب الهام" في مواجهة الأحد

يفتقد يوفنتوس خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراته أمام أتلانتا بالدوري الإيطالي، يوم الأحد، بسبب إصابة عضلية.

وقال مدرب اليوفي، أندريا بيرلو إن اللاعب البالغ 36 عاما والمتصدر لترتيب هدافي "سيري أ" برصيد 15 هدفا سيخلد إلى الراحة لتفادي تفاقم اصابته".

وأضاف بيرلو "لدينا غائب هام. للأسف، فإن كريستيانو رونالدو لن يشارك في هذه المباراة، بسبب مشكلة في العضلة المثنية".

تابع المدرب الشاب "لم يتعاف في الأيام القليلة الماضية من مشكلة تعرّض لها بعد مباراة الأحد الأخيرة ضد جنوى".

وأردف "لم يكن قادرا على التعافي هذا الأسبوع. سنخاطر كثيرا إذا جلبناه معنا إلى برغامو الأحد.. سنحاول استعادته الأربعاء في مباراة بارما".

ويحتل يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر 9 مواسم، المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن إنتر المتصدر الذي يقترب تباعا من إحراز لقبه الأول في الدوري منذ 2010، فيما يقف أتالانتا وراءه بفارق نقطة في المركز الرابع.

وألقى بيرلو باللوم على الإرهاق "كان كريستيانو دوما في لياقة ممتازة. للأسف، تراكم التعب في آخر ثلاث مباريات مع المنتخب (تصفيات مونديال 2022) وهي مشكلة بالنسبة للجميع".

تابع لاعب الوسط السابق "أبلغني كريستيانو أيضا أنه كان يتعين عليه خوض مباراتين فقط، لكن الهدف الملغى ضد صربيا دفعه إلى خوض الثالثة، وإلا لكان قد عاد إلى يوفنتوس قبل المباراة الثالثة".

وفي غياب أفضل لاعب لفي العالم خمس مرات، قد يدفع بيرلو بالإسباني ألفارو موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا العائد بعد غياب بسبب الاصابة في ركبته.

كما تعافي قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي من فيروس كورونا اثناء مشاركته مع المنتخب وسيبدأ على مقاعد البدلاء.