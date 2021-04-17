أعلى عائد استثماري في البنوك لمدة عام واحد بعائد يتجاوز 13% مدفوع مُقدماً

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عمر شويل - جدة أعلى عائد استثماري في البنوك لمدة عام واحد بعائد % 13 مدفوع مُقدماً، يطرح البنك المركزي كل فترة زمنية ما يُسمى بأذون وسندات الخزانة وهي ديون حكومية يتم طرحها بعوائد مرتفعة جداً مقارنة بعوائد شهادات الإستثمار، ويصل العائد إلى 14.5 % وما لا يعرفه الكثير أن أذون وسندات الخزانة متاحة للأفراد، ونتناول اليوم الفارق بين أذون وسندات الخزانة ومتى عليك إختيار الإستثمار في الأذون ومتى عليك إختيار إستثمار أموالك في سندات الخزانة ؟، وما هو العائد المتوقع على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الحالية ؟، ولما تُعد أذون وسندات الخزانة أفضل من شهادات الإستثمار ؟، كما نتناول أسهل طريقة يمكنك من خلالها إستثمار أموالك في أذون وسندات الخزانة من خلال نفس البنك الذي تقوم بالتعامل معه ؟، وهل الشهادات أفضل أم الأذون والسندات ؟.

أعلى عائد استثماري في البنوك لمدة عام واحد

أولا ً نتناول الفارق بين أذون وسندات الخزانة وذلك حتى تتمكن من معرفة أعلى عائد استثماري في البنوك لمدة عام واحد حيث أن الإثنان أدوات للدين ومضمونان بنسبة 100 %حيث يتم إصدارهم عن طريق الحكومة مُمثلة في وزارة المالية ويتم طرحهم عن طريق البنك المركزي، ولكن الفارق بينهم هو المدة الزمنية للاستثمار حيث تُعتبر أذون الخزانة إستثمار قصير الأجل حيث تبدأ من 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر وأقصى مدة لها عام واحد، أما سندات الخزانة فتُعتبر إستثمار طويل الأجل وتحتوي السندات على ثلاثة أنواع.

النوع الأول لسندات الخزانة هي قصيرة الأجل والتي تبدأ مدتها من عام وتصل إلى ما هو أقل من ثلاثة أعوام، والنوع الثاني سندات متوسطة الأجل وتتراوح مدتها بين ثلاثة سنوات و عشرة سنوات، أما النوع الثالث هي سندات طويلة الأجل والتي تبدأ مدتها من عشرة سنوات وتصل إلى خمسة عشر عام، والأن نتناول متوسط العائد في أذون الخزانة وكذلك متوسط العائد في سندات الخزانة وطريقة الإستثمار فيهما لنتعرف على أعلى عائد استثماري في البنوك وهل شهادات الإستثمار أفضل أم الأذون والسندات!.

عوائد أذون الخزانة

يتراوح متوسط العائد على أذون الخزانة خلال أخر طرح لها بين 12.5 % و 13.75 % ، حيث يمكنك الحصول على عائد 13 ألف على مبلغ 100 ألف خلال مدة أقصاها عام واحد، كما هناك ميزة في أذون الخزانة وهي إمكانية صرف العائد مقدماً حيث يمكنك الحصول على العائد بالكامل مقدماً قبل إدخال الأموال الخزانة وفي تاريخ الإستحقاق وهو خلال مدة زمنية أقصاها عام واحد يمكنك الحصول على أصل المبلغ، وذلك مع فرض ضريبة 20 % على عوائد أذون الخزانة وذلك فقط على مبلغ العائد وليس أصل المبلغ، وأذون الخزانة مضمونة 100 %، ومن جهة أُخرى لا يوجد شهادات الأن سوى بعائد 6.5 % وليست قصيرة الأجل مثل أذون الخزانة.

عوائد سندات الخزانة

تتناسب سندات الخزانة مع المؤسسات عن الأفراد لأنها تعتمد على فترات زمنية طويلة تصل إلى 15 سنة، ولكن متوسط العائد على آخر طرح تم للبنك المركزي يبلغ حوالي 14 .5 %، ويتم إيداع المبلغ في حساب العميل كل 6 أشهر أو كل عام حسب شروط الطرح وهذا هو أعلى عائد استثماري في البنوك ، كما أنه هناك ضريبة 20 % كذلك يتم خصمها من عائد المبلغ ثم إضافته إلى حسابك البنكي.

طريقة الاستثمار في الأذون والسندات

لكي تتمكن من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة والحصول على أعلى عائد استثماري في البنوك لمدة عام واحد أو أكثر يجب أن يكون لديك حساب بنكي به مبلغ لا يقل عن 25 ألف في حالة الأذون أو 1000 في حالة السندات، كما عليك متابعة الموقع الرسمي للبنك المركزي والموقع الرسمي لوزارة المالية، حيث يمكنك من خلالهم معرفة مواعيد الطرح وحينها يتم الذهاب إلى البنك وتقديم طلب شراء عدد محدد من أذون الخزانة طبقاً لرغبتك في أيام الأحد والخميس من كل إسبوع والإثنين من كل إسبوع للسندات، مع تحديد المبلغ والمدة الزمنية حسب رغبتك.

الشهادات أفضل أم الأذون والسندات ؟

يعتبر الإستثمار في أذون الخزانة ميزة رائعة لا تتواجد كثيراً وذلك للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحصول على أموالهم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز عام واحد، أما شهادات الإستثمار لمدة عام واحد تجد أنه تم خفضها إلى عائد 6 % فقط، كما نجد أنه يتجاوز ضعف ربح حسابات التوفير سنوياً! لذا يُعتبر أنه أعلى عائد إستثماري في البنوك ، أما السندات فإن العائد الخاص بها بعد خصم الضريبة هو نفسه عائد الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي وهو عائد 11 % ولكن ميزة السندات هي أن مدتها طويلة تتجاوز 7 سنوات، أما عائد الشهادات أقصى مدة له 3 سنوات فقط ثم يقل العائد.