كيف أقدم على اعتراض حساب المواطن ورقم حساب المواطن للشكاوي المجاني

كيف اقدم على اعتراض حساب المواطن حيث يتساءل العديد من الأشخاص عن ذلك، فقد جاء ببرنامج حساب المواطن تصنيف بعض الناس كغير مؤهلين للاستفادة من البرنامج، ويعد برنامج حساب المواطن السعودي أحد أفضل برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية لرفع العبء عن كاهل المواطن السعودي، ومساعدته على الوفاء بالتزاماته المادية.

كيف اقدم على اعتراض حساب المواطن

يجب أولاً إتباع بعض الخطوات حتى تتمكن من تقديم اعتراض حساب المواطن والتي تتلخص في الآتي:

أولاً، يتم الدخول إلى الحساب الرسمي الخاص بموقع حساب المواطن.

ومن ثم نقم بالذهاب إلى كلمة (حسابي) الموجودة في أعلى القائمة.

وبعد ذلك نبدأ بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به ورقم الهوية الوطنية، وبعد ذلك الذهاب إلى دخول.

يتم فتح صفحة جديدة أمامك، لتضغط على حالة الدفعات المالية.

تفتح صفحة يوجد في منتصفها كلمة (تقديم شكوى على الدفعة الحالية) لنقوم بالذهاب إليها.

لتظهر بعد ذلك في الأسفل كلمة (تقديم الشكوى) لنقوم بالذهاب إليها.

تظهر صورة مرفقة بنوع الشكوى، لنختار نوعها ثم نرسل الشكوى.

وفي النهاية نرجع إلى الصفحة الرئيسية لحساب المواطن، لنقوم باختيار قائمة الاعتراضات حتى نتمكن من معرفة بعض التفاصيل الخاصة بالاعتراض.

مع توضيح أن فترة الاعتراض تتراوح بين 3 شهور فقط.

رقم اعتراض حساب المواطن

وقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن رقم للشكاوي حساب المواطن وهو كالآتي: 19912، وقد أكدت على معدل الاستجابة للرد في حالة الاتصال لا يتخطى النصف دقيقة، وذلك حتى يتمكنوا من الإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بالمواطنين خلال 30 ثانية فقط، وبهذا نكون قد أجبنا على استفساركم كيف اقدم على اعتراض حساب المواطن كي يتمكن المواطن من الاستفادة من الدعم المادي الذي تقدمه الدولة.