أقوى المواجهات الكروية في شهر رمضان.. تعرف على مباريات الدوري المصري والإيطالي والإنجليزي

هناك عدد كبير من المباريات التي يشهدها شهر رمضان المبارك، والتي يبلغ عددها 45 مباراة شرسة للغاية على صعيد الدوري المصري والإيطالي والإسباني والإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات العودة في الدور الثامن من بطولة دوري أبطال أوروبا، وهي كما يلي:

في يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر رمضان المبارك، والموافق 13 من شهر أبريل، نجد هناك مباراة قوية للغاية بين فريق باريس سان جيرمان وفريق بايرن ميونخ، والتي تعتبر مباراة العودة من دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وفي الوقت نفسه هناك مباراة قوية أخرى بين فريق بورتو وتشيلسي.

أما في يوم الأربعاء الثاني من شهر رمضان المبارك، والموافق 14 من شهر أبريل، والتي من المنتظر أن يتواجه فيها كل من فريق ريال مدريد وليفربول في مباراة العودة من دور الثمانية، في بطولة دور أبطال أوروبا، وفي اليوم نفسه هناك مجموعة من المباريات الأخرى؛ وهي مباراة بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي في البطولة نفسها، وفي الدوري المصري مواجهة قوية بين فريق مصر المقاصة وبيراميدز.

وفي يوم السبت الموافق 5 من شهر رمضان، 17 من أبريل يتواجه كل من فريق تشيلسي ومانشستر سيتي في دور النصف نهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وفي اليوم نفسه هناك مواجهة قوية في بطولة الدوري المصري بين كل من نادي غزل المحلة وبيراميدز.

أما عن يوم الأحد الموافق 6 من شهر رمضان، 18 من أبريل فهناك مباراة القمة المؤجلة في الدوري المصري الممتاز، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والتي تم تأجيلها من الدور الأول من البطولة، على أن يكون هناك مباراة قوية بين فريقي أنالانتا ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

يوم الاثنين 7 من رمضان الموافق 19 من أبريل، نجد أن هناك لقاء قوي للغاية بين فريق ليدز يونايتد ونادي ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما في يوم الأربعاء 9 م شهر رمضان، 21 من أبريل، يخوض فريق النادي الأهلي لقاء قوي أمام نظيره فريق سموحة في ضوء بطولة الدوري المصري الممتاز، وهناك مواجهة أخرى قوية بين فريق بيراميدز في مواجهة الزامبي نكانا في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية، كما أن هناك مباراة قوية أخرى بين فريق مانشستر سيتي وأستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع لقاء آخر في بطولة الدوري الفرنسي بين رين وباريس سان جيرمان.

يوم الخميس العاشر من شهر رمضان والموافق يوم 22 من أبريل، هناك مواجهة في الدوري المصري الممتاز بين الإنتاج الحربي أمام فريق نادي الزمالك.

في يوم السبت 24 من أبريل الموافق 12 من شهر رمضان هناك مواجهة كبيرة بين النادي الأهلي وإنبي في الدوري المصري الممتاز، ومباراة بين الاتحاد السكندري وبيراميدز في البطولة نفسها، ومواجهة إنجليزية بين كل من نيو كاسل وليفربول في الدوري الممتاز، وفي الدوري الإسباني هناك مواجهة قوية بين ريال بتيس وريال مدريد.

في يوم الأحد الموافق 13 من شهر رمضان، 25 من شهر أبريل هناك مواجهة بين فريق توتنهام ومانشستر سيتي في الدور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزي.

يوم الاثنين 26 من أبريل، 14 من شهر رمضان هناك لقاء بين البنك الأهلي وفريق الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يوم الثلاثاء الموافق 15 من رمضان، 27 من شهر أبريل هناك مباراة بين فريق الأهلي والمصري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

يوم الأربعاء الموافق 16 من رمضان، 28 من أبريل هناك لقاء في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بين كل من فريق بيراميدز المصري وفريق نامونجو.

يوم الخميس الموافق 17 من رمضان، 29 من أبريل هناك مواجهة في الدوري المصري الممتاز بين المقاولون العرب والزمالك.

يوم الجمعة الموافق 18 رمضان، 30 من أبريل هناك لقاء بين فريق الأهلي والجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وهناك لقاء في الدوري الإيطالي بين فري نابولي وإنتر ميلان.

في يوم السبت الموافق 19 من رمضان، الأول من شهر مايو، على موعد بلقاء بين فريق ليفربول ومانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، ولقاء آخر بين كريستال بلاس ومانشستر سيتي في البطولة ذاتها.

في يوم الأحد الموافق 20 من شهر رمضان، الثاني من شهر مايو هناك مواجهة بين فريق بيراميدز والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، ومباراة بين الأهلي وفريق غزل المحلة في نفس البطولة، وهناك مواجهة أخرى بين فالنسيا وبرشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

أما عن يوم الخميس 6 من مايو الموافق 24 من رمضان لقاء بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز، وفي نفس اليوم مواجهة بين فريق سموحة والزمالك، وفريق وادي دجلة وبيراميدز.

يوم السبت 26 من رمضان، 8 من شهر مايو مواجهة بين تشيلسي ومانشستر سيتي للمرة الثانية على التوالي في الشهر نفسه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقاء آخر بين ساوثهامبتون وليفربول في البطولة نفسها.

في يوم 27 من شهر رمضان الموافق التاسع من شهر مايو هناك لقاء بين كل من برشلونة واتليتكو مدريد في إطار مباريات الدوري الإسباني، وهناك مواجهة بين اشبيلية وريال مدريد في البطولة نفسها، وعند التوجه إلى الدوري الإيطالي نجد لقاء هام بين ميلان ويوفنتوس، وفي الدوري المصري لقاء بين سيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

في يوم الاثنين الموافق 28 من شهر رمضان، العاشر من مايو لقاء القمة بين قطبي الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية في شهر رمضان المبارك، في بطولة الدوري الممتاز.

وفي اليوم القبل أخير من شهر رمضان 29 رمضان الموافق 11 مايو هناك لقاء بين فريقي ليفربول وويست بروميتش في إطار بطولة الدوري الإنجليزي.

آخر يوم من أيام الشهر الكريم، يوم 30 من رمضان الموافق يوم الأربعاء 12 من مايو، هناك لقاء بين الأرسنال وتشلسي في بطولة الدوري الإنجليزي، ولقاء بين مانشستر سيتي ونيوكاسل، ومواجهة بين روما وانتر ميلان في الدوري الإيطالي.