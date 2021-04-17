أخبار اليمن : توقعات باستمرار هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية

توقعات باستمرار هطول الأمطار على المرتفعات الجبلية
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية ؛وارتفاع نسبي في درجات الحرارة بالمناطق الصحراوية والساحلية خلال ال24 ساعة القادمة.
وأشار المركز في نشرته الجوية تلقت، إلى استمرار حالة على عدم الاستقرار في الأجواء في المرتفعات الجبلية؛ وكذا استمرار فرص الأمطار المفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحيانا على أجزاء متفرقة من المرتفعات الجبلية وخصوصاً الأجزاء الغربية منها؛ ونشاط في الرياح السطحية.
و نبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أو بالقرب منها أثناء وبعد هطول الأمطار، داعياً الى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة بالمناطق الصحراوية والسهول الساحلية.
وذكر المصدر ان امطاراً متفاوتة الشدة هطلت على أجزاء من المرتفعات الجبلية بلغت كميتها في المحويت 16.6 ملم وكانت في بقية المحافظات الجبلية خارج نطاق محطات الرصد الجوي.
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