أخبار اليمن : قصف جوي يستهدف هدفاً عسكرياً بالعمق السعودي

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قصف جوي يستهدف هدفاً عسكرياً بالعمق السعودي

نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. قصف جوي يستهدف هدفاً عسكرياً بالعمق السعودينفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K ، هدفاً عسكرياً حساساً في قاعدة الملك خالد الجوية. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة ، مشيراً إلى أن هذا الاستهداف جاء رداً على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على الوطن.

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