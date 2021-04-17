الملكة إليزابيث تودع زوجها الأمير فيليب فى رحلته الأخيرة

جدة - نرمين السيد - نفذ الأمير البريطانى فيليب رحلته الأخيرة، اليوم السبت، من متن سيارة "لاند روفر" معدلة خصيصا، وتبعه سيرا على الأقدام موكب من كبار أفراد العائلة المالكة، ومنهم تشارلز ووليام وهارى.





وتبعت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، البالغة 94 عاما من عمرها، الجنازة، التى تمت إقامتها فى كنيسة سان جورج، فى سيارتها، بينما كان النعش محمولا على سيارة "ديفندر" مصممة حسب الطلب باللون الأخضر العسكرى. وغادرت ملكة بريطانيا المدخل الملكى لقلعة "وندسور"، بينما استعد أفراد العائلة المالكة لمراسم التشييع التى سبقت جنازة الأمير فيليب. وضعت الملكة، التى رافقتها وصيفتها، كمامة على وجهها، بينما جلست على مقعدها فى سيارة من طراز "بنتلى" نقتلها إلى كنيسة سانت جورج لحضور مراسم جنازة زوجها الذى شاركها حياتها طوال 73 عاما. وتبع الأمير تشارلز والأميرة آن النعش سيرا على الأقدام، وليأتى من ثم أخواهما إدوارد وأندرو، وابنا تشارلز وليام وهارى، مستحضرين ذكريات جنازة ديانا عام 1997 عندما سارا فى طفولتهما خلف نعش والدتهما. وأعلنت دقيقة صمت فى جميع أنحاء البلاد حدادا على رحيل الأمير فيليب، الشخصية المحورية فى النظام الملكى البريطانى.

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