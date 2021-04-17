خطوات ماين كرافت التعليمية 2021 التسجيل مدرستي تبرمج Minecraft Education Edition

مع لعبة Minecraft Education Edition الإصدار الحالي التي أعلنت عنه وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ماين كرافت التعليمية 2021 للدخول في مدرستي تبرمج المرحلة الأولى 1442 التي ينتهي التسجيل بها يوم 17 رمضان 1442 هـ، وأصبحت من أهم وأحدث الألعاب التي يبحث عنها باستمرار الطلبة والطالبات في هذا الوقت بالمملكة العربية السعودية، وهي مسابقة قامت بإعدادها وزارة التعليم السعودية بالاشتراك مع شركة مايكروسوفت أوفيس، وهذا من خلال منصة مدرستي ويتم الاشتراك فيها بحساب الطالب في مدرستي أو حساب جديد لابد من التسجيل في مايكروسوفت أوفيس، وهذا بهدف الوزارة في تعزيز ثقافة التكنولوجيا والبرمجيات للطلبة والطالبات.

ماين كرافت التعليمية 2021 مدرستي تبرمج

من أساسيات المسابقة التي وضعتها وزارة التعليم بالسعودية أن يقوم الطلاب المشاركين في مسابقة ماين كرافت التعليمية تبرمج بضرورة وحتمية تسجيل الدخول لحسابهم في اللعبة، وهذا لكي يتم اشتراكهم في المرحلة الأولى بالمسابقة عن طريق لعب اللعبة، والتي تهدف إلى تعليم الطلاب أساسيات البرمجيات من خلال ألعاب تعليمية التي تساعدهم في اكتشاف عالم البرمجيات واكتساب العديد من المهارات المختلفة.

رابط مدرستي تبرمج ماين كرافت

بالاشتراك مع كبرى شركات البرمجة والحواسب الألية العالمية ومنها شركة مايكروسوفت الأمريكية وغيرها، استطاعت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أن تقوم ببث روح عالم التكنولوجية بالنسبة للطلبة والطالبات دون الاعتماد على طرق الحفظ والتلقين القديمة، ولهذا قامت بإطلاق رابط مسابقة مدرستي تبرمج، التي تهدف إلى تنمية المهارات لدى الطلاب في عالم التكنولوجيا والبرمجيات من خلال مثل لعبة ماين كرافت مدرستي تبرمج والتي يمكن التسجيل فيها بسهولة، ومعرفة شرح واف من خلال المنصة.

شرح مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت

لكي يتم التسجيل في لعبة ماين كرافت اتبع الخطوات التالية:

ادخل على منصة مدرستي الرابط السابق

ثم تسجيل الدخول ببيانات

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

إذا كان الشخص لا يمتلك حساب على منصة مدرستي لابد في ذلك الوقت من إنشاء حساب.

مراحل مسابقة ساعة برمجة 2020

تبدأ مسابقة ماين كرافت بقصة القريتين وهي مسابقة تسمى ساعة برمجة والتي بدأ التسجيل بها من 8 شعبان وحتى 17 رمضان 1442هـ، وهي مسابقة متاح الاشتراك بها لإدارات التعليم والمعلمين والمعلمات والمدارس

فيديو مسابقة منصة مدرستي 1442

ماين كرافت مدرستي تبرمج من أهم الألعاب الحديثة التي تدخل بالطلاب إلى عالم التكنولوجيا وتنمية المهارات ومواكبة العصر التكنولوجي الحديث.