التشيك تعتزم طرد 18 دبلوماسيا روسيا للاشتباه فى تورط موسكو بانفجار عام 2014

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء التشيكى أندريه بابيش ووزير الخارجية يان هاماتشيكن، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت، إن الحكومة قررت طرد 18 موظفا بالسفارة الروسية، للاشتباه فى تورط المخابرات الروسية فى انفجار بمخزن أسلحة عام 2014".
وتأتى الخطوة التشيكية بعد يومين من إعلان واشنطن فرض عقوبات واسعة على روسيا، تشمل إجراءات تستهدف 32 شخصا وكيانا وتطبيق حظر على شراء سندات الحكومة الروسية بدءا من 14 يونيو وطرد 10 دبلوماسيين روس.
من جهتها، أعلنت روسيا اتخاذها إجراءات للرد على العقوبات من قبل الولايات المتحدة، بينها طرد 10 دبلوماسيين أمريكيين، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل فقط جزءا من الإمكانيات المتوفرة لديها.
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