عملية شراء سيارة بها المواصفات التي تناسب حاجتك و إمكانيتك أمر ليس سهل كما يعتقده البعض، فلابد وأن تتوافر بعض المميزات في السيارة والآن إليكم أفخم السيارات في العالم مناسبة للعزل الصحي بالمميزات والمواصفات.

أفخم السيارات في العالم فيات

تعتبر فيات من اكثر وأفخم السيارات التي ممكن أن تتعامل معاها حيث أن الشركة لها تاريخ عريق وإليكم بعض المميزات:

1- تتوافر السيارة بفئتين من التجهيزات وتعتمد كذلك على سواعد محرك دي دي سي تي تصل سعته إلى 14 لتر.

2- يولد المحرك قوة تصل إلى 140 حصان وعزم دوران يصل 230 نيوتن.متر.

3- تستطيع السيارة السير من 0 كيلو متر إلى 100 في أقل من 10 ثواني.

تويوتا

1- تعتمد السيارة على محرك بنزين رباعي السلندرات سعته 1.8 لتر بالإضافة إلى محركين كهربائيين تصل قوتهم الإجمالية 121 حصان.

2- وتتواجد تويوتا في السوق المحلي بنوعين من المحركات الأول ثنائي الدفع والثاني رباعي الدفع والمحرك الأول مكون من 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصان.

3- أما المحرك الثاني محرك كبير مكون من 6 أسطوانات سعته 4.0 لتر بقوة 234 حصان ثم أن السيارة تعمل بنظام الدفع الكامل.

أودي أيه 3

1- من اهم مميزاتها أنه تتوافر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل.

2- تنطلق السيارة بسرعة تصل إلى 250 كيلو متر لكل ساعة ويتراوح معدل استهلاك الوقود فيها بين 3.4 لتر من الديزل و4.9 لتر من البنزين لكل 100 كيلو متر.

4- بي واي دي أف 3

1- تحتل السيارة المركز العاشر في قائمة السيارات الأكثر مبيعا في مصر خلال أول خمسة شهور من سنة 2020.

2- تعتبر من افضل السيارات العائلية ومناسبة كذلك للعزل الصحي.

جلوري 330 أس

1- تتوافر السيارة بثلاث فئات فئتين منهم بمحرك سعته 1,5 سي سي وثالثة بمحرك سعة 1240 سي سي.

6- رينو

1- إن سيارة رينو تقدم في الأسواق بـ6 فئات من التجهيزات كما أن كلما زادت الفئة يتغير السعر تغير طفيف.

2- تستمد رينو طاقتها من محرك رباعي السلندرات سعته 1.6 لتر بقوة 90 حصان عند 5500 لفه في الدقيقة ومزود بناقل للحركة مكون من 5 سرعات.

3- السيارة سريعة جدا حيث تصل سرعتها القصوى 175 كيلو متر في الساعة ومتوسط استهلاك الوقود فيها 6.2 لتر لكل 100 كيلو متر.

4- كما أن رينو ستيب واي تتقدم في السوق المحلي بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعته 1600 سي سي وينتج قوة 110 حصان.

5- كما أن عزم أقصى دوران فيها يصل إلى 148 نيوتن لكل متر ومتصل هو كذلك بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيكي.

مازيراتي

1- تعتمد السارة على سواعد محرك رباعي الأسطوانات سعته 2.0 لتر كما أنه معزز بتقنية 48 فولت وأيضا ضاغط كهربائي للمساعدة عند بداية السير.

2- كما أنها مزودة بخاصية الحد من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالمحرك في 6.

هيونداي

1- السيارة تتقدم بـ5 فئات من التجهيزات و التحديثات.

2- حيث أنها تعتمد على محرك رباعي السلندرات سعته 1.6 لتر بقوة 121 حصان ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب4 سرعات وتبلغ سرعتها القصوى 180 كيلومتر في الساعة.

نيسان

1- تتصل بناقل 5 سرعات وتعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي كما انه ينتج قوة 118تصل إلى حصان وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن لكل متر.

2- ويمكن للسيارة أن تسير من 0 حتي 100 كيلو متر في غصون 10 ثواني فقط.

شانجان سي أس 35

1-السيارة مزودة بمحرك سحب طبيعي رباعي الأسطوانات سعته 1.6 لتر بقوة 125 حصان كما أنه يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات.