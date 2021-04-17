أضخم حملة تمويل شخصي 1 مليون ونصف ريال وسداد ألف وسبعمائة شهريا بأقل راتب

تستطيع تأجيل دفعة رمضان الشهرية واستلم تمويل شخصي مليون ونصف ريال أقل راتب بدون كفيل. يحدث القرض عندما يقوم المُقرض ، مثل البنك أو شركات التمويل ، بإعطاء مبلغ محدد من الأموال للمقترض. في المقابل ، يوافق المقترض على سداد التمويل بسعر فائدة محدد على مدار فترة التمويل المحددة. سواء كنت تفكر في الحصول على تمويل شخصي صغير أو قرض أكبر لشراء منزل أو سيارة ، فإن فهم معنى التمويل – وكيف يعمل – يمكن أن يساعدك في توفير المال والجهد والإحباط. سنرشدك خلال مصطلحات التمويل والأنواع الشائعة للقروض لإلقاء الضوء على عملية الاقتراض. ننوه أن عروضنا تبدأ من 13 إبريل إلى 10 مايو 2021.

كيف يعمل التمويل الشخصي

بشكل عام ، يتضمن التمويل الشخصي اقتراض مبلغ مقطوع من المقرض ، وسداد دفعات منتظمة (شهرية غالبًا) حتى يتم سداد التمويل بالكامل. بالإضافة إلى سداد أصل القرض ، يجب على المقترض دفع فائدة بسعر محدد بالإضافة إلى أي رسوم إضافية للمقرض. لفهم كيفية عمل القرض الشخصي ، تعرف على بعض المصطلحات الشائعة.

أصل التمويل

هو مبلغ المال الذي يوافق المقترض على سداده بموجب اتفاقية القرض. في معظم الحالات ، يكون رأس المال مساوياً لمبلغ القرض. ومع ذلك ، إذا قام المُقرض بفرض أي رسوم على رأس المال – بدلاً من طرحها من الصرف النقدي – فسيكون رأس المال أعلى من المبلغ الفعلي المقترض.

بمجرد أن يبدأ المقترض في سداد مدفوعات التمويل الشخصي ، يذهب جزء من كل دفعة نحو الفائدة المستحقة على التمويل ، ويطبق المُقرض الجزء المتبقي على أصل التمويل. الحد الأدنى للدفع الشهري -اذا كان متاح من قبل البنك- ما هو ضروري لسداد أصل التمويل والفائدة خلال مدة القرض. إذا قام المقترض بسداد أي مدفوعات تتجاوز الحد الأدنى ، يطبق المُقرض المبلغ الإضافي على رأس المال.

فترة التمويل

مدة التمويل هي مقدار الوقت الذي يتعين على المقترض سداده للتمويل. يشار إليها أيضًا بطول المدة ، وتعتمد مدة القرض على السجل الائتماني للمقترض وشروط السداد التي يقدمها المُقرض. تتميز القروض ذات المدد الأطول بمدفوعات شهرية أصغر ، ولكن قد يدفع المقترض فائدة أكبر على مدى فترة القرض.

تتراوح مدة القرض الشخصي عادةً من سنتين إلى 5 سنوات ، على الرغم من أنها قد تصل إلى ستة أشهر أو قد تصل إلى 12 عامًا. يبلغ متوسط ​​مدة قرض السيارة 5 سنوات. تكون قروض التعليم أطول ، وتستمر معظمها لمدة 10 سنوات ، والتمويل العقاري هي الأطول عمومًا عند 15 أو 25 عامًا.

ملاحظة: يمكن أيضًا استخدام “شروط التمويل” لوصف أحكام وشروط التمويل. في هذه الحالة ، تشير مدة التمويل الشخصي إلى خصائص مثل معدل النسبة السنوية ، ومبلغ الدفعة الشهرية ، والرسوم ، وتاريخ استحقاق السداد الشهري ، وطول المدة.

الفوائد والرسوم

معدل الفائدة على القرض هو الأموال التي يفرضها البنك على المقترض للوصول إلى المال – أو تكلفة اقتراض المال.

وبالمثل ، يمثل معدل النسبة المئوية السنوية (APR) إجمالي التكلفة السنوية على مدى عمر التمويل الشخصي. يتضمن ذلك سعر الفائدة بالإضافة إلى رسوم التمويل الإضافية مثل تكاليف الإغلاق ورسوم الإنشاء. غالبًا ما تُستخدم أسعار الفائدة المتاحة ومعدلات الفائدة السنوية للإعلان عن عروض القروض ، لذا ابحث عن أكثر الأسعار تنافسية عند التسوق للحصول على تمويل شخصي.

عادةً ما يقدم المقرضون الشخصيون أسعارًا تتراوح بين 3٪ و 20٪ ، ولكن معدل الفائدة الجيد على القرض الشخصي هو أقل من المعدل البالغ حوالي 5٪. من ناحية أخرى ، يتقاضى مقرضو الرهن العقاري معدلات تتراوح بين 3٪ و 8٪. ومع ذلك ، فإن السعر الدقيق الذي يقدمه المقرض للمقترض يعتمد على أهليته الائتمانية ومبلغ القرض والعوامل الأخرى التي تؤثر على مقدار المخاطر التي يتحملها المقرض.

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حل رفض البنك للتمويل الشخصي بأقل راتب

قد تكون تجربة مؤلمة عندما يرفض البنك طلب التمويل الشخصي الخاص بك – سواء كان ذلك تمويل عقاري أو قروض الطلاب أو تمويل شخصي. على الرغم من أنك قد لا تعرف ما يجب فعله ، إلا أنه يمكنك اتخاذ خطوات لزيادة احتمالات الموافقة على الطلبات المستقبلية. سنرشدك إلى ما عليك القيام به بعد الرفض وكيف يمكنك تأمين التمويل بعد رفض القرض.

فيما يلي ثلاث خطوات فورية يمكنك اتخاذها بعد الرفض.

1. حدد سبب رفض تمويلك الشخصي

قبل إعادة التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي ، خذ وقتًا لتحديد سبب رفض المقرض لطلبك. قد يكون السبب في ذلك هو أنك لم تستوفِ نسبة الدين إلى الدخل (DTI) للمقرض ومتطلبات الحد الأدنى من درجة الائتمان ، أو لديك عناصر سلبية مدرجة في تقرير الائتمان الخاص بك أو تقدمت بطلب للحصول على الكثير من المال. إذا لم تتمكن من تحديد السبب بنفسك ، فاتصل بالبنك.

بموجب قانون تكافؤ الفرص الائتمانية ، يحق لك أن تسأل البنك الذي تتعامل معه عن سبب رفضه لطلبك ، طالما طلبت ذلك في غضون 60 يومًا. بعد أن تطلب توضيحًا ، يجب أن يقدم لك البنك سببًا محددًا لرفضك. يمكنك استخدام المعلومات التي يوفرها لك للمساعدة في إصلاح أي مشاكل.

2. إزالة الأخطاء أو الملاحظات السلبية من تقرير الائتمان الخاص بك

بعد تحديد سبب الرفض ، قم بمراجعة تقرير الائتمان الخاص بك. نظرًا للوباء ، يمكنك الحصول على نسخة من تقريرك – من جميع مكاتب الائتمان الثلاثة في السعودية ومن بينهم سمة.

إذا كانت لديك علامات سلبية ، مثل الحسابات المتأخرة أو المتأخرة ، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بأهليتك للقرض. أثناء استعراض تقرير الائتمان الخاص بك ، تأكد من أن كل حساب يسرده يخصك وأنه دقيق.

لديك الحق في الاعتراض على المعلومات غير الدقيقة الموضحة في تقرير الائتمان الخاص بك مع جميع مكاتب الائتمان الثلاثة. على الرغم من أنه يمكنك الدفع لشركة إصلاح ائتمان للاعتراض على العناصر السلبية نيابة عنك ، يمكنك القيام بذلك بنفسك أيضًا. لا توجد رسوم للاعتراض على معلومات غير كاملة أو غير دقيقة. توجد نماذج خطابات للاعتراض على الأخطاء في تقرير الائتمان الخاص بك.

3. تحسين عوامل التأهيل الرئيسية الأخرى للتمويل

بالإضافة إلى إزالة الأخطاء أو الملاحظات السلبية من تقرير الائتمان الخاص بك ، يجب أن تفكر في تحسين عاملين رئيسيين آخرين يضعهما البنك في الاعتبار عند مراجعة طلبك: درجة الائتمان الخاصة بك و DTI.

مستوى الرصيد

يمكن أن تؤدي درجات الائتمان المنخفضة إلى رفض طلب التمويل الشخصي. يستخدم المقرضون هذه النتيجة لتقييم مدى المخاطرة التي تشكلها كمقترض. FICO هو نموذج تسجيل درجات شائع يستخدمه المقرضون ، مع درجات تتراوح من 300 إلى 850. المتقدمون الحاصلون على درجات ائتمانية جيدة (على الأقل 670) عادة ما يواجهون معدلات موافقة أعلى ؛ قد لا يتأهل المتقدمون ذوو الدرجات الأقل. نسبة الدين إلى الدخل DTI

قد يرفض المقرضون أيضًا طلب التمويل الخاص بك إذا كانت نسبة DTI الخاصة بك عالية جدًا. ينظرون إلى هذا الرقم لتقييم قدرتك على تسديد القرض الشخصي الجديد أثناء التعامل مع عبء الدين الحالي. يفضل المقرضون عادة نسب 36٪ أو أقل ؛ ومع ذلك ، قد يوافق البعض على المتقدمين المؤهلين تأهيلا عاليا بنسبة تصل إلى 50 ٪.

لحساب DTI الخاص بك ، يقسم المُقرض عبء دينك الشهري الحالي على الدخل الإجمالي الشهري. على سبيل المثال ، إذا كان عبء دينك الشهري الحالي هو 3000 ريال سعودي وكان إجمالي دخلك الشهري 4000 ريال سعودي ، فإن نسبة DTI ستكون 75٪ (3000 ريال / 4000 ريال).