التعليم تعلن عن إجراءات إنهاء العام الدراسي ومواعيد اختبارات الطلاب

وزارة التربية والتعليم تقدم تطبيق الروضة الافتراضية، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية تطبيق الروضة، والتي تساعد الطفل على التعلم ذاتي تحت إشراف ولي الأمر، ومن خلال متابعة ولي الأمر لطفله، وذلك عن طريق الاستفادة من المحتوى الإثرائي، الذي يدعم الطفل بالمهارات النمائية، كما أوضحت دليل استخدام التطبيق الخاص بالروضة، من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التعليم على موقع التواصل الاجتماعي، كما توضح وزارة التربية والتعليم جدول دروس الحصص اليومية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية.

أبرز الخدمات الإلكترونية الجديدة علي منصة مدرستي

نشرت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أهم وأبرز الخدمات الجديدة المتاحة للطلبة والطالبات عبر منصة مدرستي الإلكترونية، خلال الفصل الدراسي الثاني، وفيما يلي سوف نعرض لكم أبرز الخدمات الجديدة التي تتضمنها منصة مدرستي، وهي:

تحسين الجدول الدراسي تبعا للخطة الدراسية.

تطبيق مصحف مدرستي لأولياء الأمور والتلاميذ.

خدمة إدراج الأهداف التعليمية.

خدمة بنك الإثراءات التي تتيح رفع المواد الإثرائية على المنصة

خدمة تحكيم المحتوى من خلال المشرف التربوي.

بداية اختبارات طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية غدا

وفقا التقويم الدراسي الجديد الصادر من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، سوف تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني لكلا من الطلبة والطالبات بالمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية يوم الغد الموافق السادس من رمضان والثامن عشر من أبريل 2021،

كما أوضحت بداية اجازه المرحلة الابتدائية الروضة بتاريخ 10 رمضان الموافق 22 أبريل 2021

وزارة التعليم السعودية عن إجراءات إنهاء العام الدراسي ومواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في رمضان

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن إجراءات إنهاء العام الدراسي 1442، كما أوضحت استمرار الدراسة خلال أيام الاختبارات التي تم تحديدها في شهر رمضان المبارك، مع الاستمرار في تقديم الحصص الدراسية للمراجعات، والعمل على تعزيز مهارات الطلبة والطالبات، وتنفيذ أداء الاختبارات خلال اليوم الدراسي الذي يبدأ من الساعة 10:30 صباحا وحتى الساعة الساعة 2:30 ظهرا، على أن يتم تنفيذ الاختبار من الساعة 12:30 ظهرا حتى الساعة 2:30 ظهرا.

أما فيما يتعلق بكلا من المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة، إعداد الأسئلة الخاصة بالاختبارات ونماذج الإجابة، والقيام بتسليمها لإدارة المدرسة، وذلك قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 26 -8-1442، وتنفيذ اختبارات الطلاب في المواد الشفوية والعلمية بدءاً من يوم 1 رمضان 1442 وحتي يوم 3 رمضان 1442، واستكمال اختبارات الطلاب من يوم 6 رمضان وحتى يوم 15 رمضان 1442.

بدأ المرحلة الثانية من تسجيل الطلاب الجدد في مدارس نظام نور

اليوم تبدأ المرحلة الثانية من تسجيل الطلاب المستجدين فى مدارس نظام نور التعليمي، وتتزايد عمليات البحث حول رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور وطريقة التقديم للمستجدين عبر البوابة الإلكترونية لنظام نور للالتحاق بالعام الجديد 1443، وفق الخطة الزمنية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل الانتهاء من التحاق الطلاب بالصفوف مبكرا.

خدمة المختبر الافتراضي من منصة مدرستي

تتيح وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية خدمة المختبر الافتراضي عبر منصة مدرستي التعليمية، تعمل على توفير كل ما يلزم، لتمكين الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات بالقيام بإجراء مختلف التجارب سواء الكيميائية أو الفيزيائية، من أدوات ومعدات وأجهزة افتراضية، من خلال تلك الخدمة، فهي عبارة عن برنامج حاسوبي، بمثابة محاكاة للمختبرات العلمية الواقعية.

بدء المرحلة الرابعة من تسجيل الطلاب المستجدين فى نظام نور بالمملكة العربية السعودية

وفقا للخطة الزمنية التي وضعتها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من أجل تسجيل الطلاب المستجدين فى نظام نور التعليمي للمرحلة الابتدائية، سوف تبدأ المرحلة الرابعة من التقديم في نظام نور التعليمي للعام الدراسي الجديد 1443، يوم 14 من شهر شعبان الجاري الموافق يوم 27 مارس لعام 2021.

تسجيل الدخول على منصة مدرستي عبر مايكروسوفت تيمز

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أنه بإمكان الطلبة والطالبات التسجيل في منصة مدرستي من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، كما أوضحت للطلاب طريقة دخول منصة مدرستي عبر برنامج مايكروسوفت تيمز، وخطوات التسجيل في منصة مدرستي من خلال هذا البرنامج، وكيفية الحصول على الجدول الدراسي.

مسابقة مدرستي تبرمج وأهدافها

أفصحت وزارة التربية والتعليم عن تنظيمها لمسابقة مدرستي تبرمج، كما كشفت عن هدفها من تنظيم تلك المسابقة، وهي:

تعزيز المهارات الرقمية. تأهيل الطلبة والطالبات للمسابقات العالمية. تعزيز قدرات ومهارات التعلم الذاتي من خلال التقنية. العمل على نشر ثقافة البرمجة بين أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي التعليم. رفع مؤشرات إنتاج المحتوى الرقمي. مشاركة التجارب الناجحة.

جدول دروس الحصص اليومية للصف الأول والثاني والثالث المتوسط الأسبوع الرابع 1442

الجدول الأسبوعي لطلاب المرحلة المتوسطة بالصفوف الأول والثاني والثالث المتوسط، الذي يذاع على قنوات عين التعليمية، حيث يبدأ البث المباشر من الساعة التاسعة صباحا على تردد العربسات، كما أوضحت وزارة التعليم أن الدروس تُعاد على مدار اليوم، أو من خلال رابط القناة على اليوتيوب.

بدأ المرحلة الأولى والثانية من فتح باب التسجيل للطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443

بدأ المرحلة الأولى والثانية من مراحل تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي في نظام نور، حيث يبدأ تسجيل الطلاب السعوديين الجدد في المرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 1443 بمدارس تحفيظ القرآن الكريم التي يجري بها مفاضلة، والمرحلة الثانية للطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وسوف تبدأ المرحلة الأولى والثانية من تسجيل الطلبة والطالبات يوم الأحد القادم 11-6-1442 الموافق 24 يناير 2021.

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية للأسبوع الثالث

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية للأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الابتدائي، والصف الثاني الابتدائي، والصف الثالث الابتدائي، حيث يوضح الجدول التالي مواعيد كل فترة من الفترات الخاصة بأوقات دروس طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي خلال يوم الأحد والاثنين والثلاثاء.

تعلن وزارة التربية والتعليم السعودية عن استمرار التعليم عن بعد

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية في بيان صحفي، عن استمرار العملية التعليمية عن بعد خلال الأسابيع المتبقية على انتهاء الفصل الدراسي الأول، كما أوضحت أن الوزارة سوف تعلن خلال الأيام القادمة موضحة للطلبة والطالبات، آلية اختبارات الفصل الدراسي الأول، حرصا من المملكة على سلامة الطلاب.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية خلال البيان الصحفي، أن دعم كلا من خادم الحرمين الشريفين، وسموه ولي العهد الأمين وحرصا منهم على استمرار العملية التعليمية، هو ما أدى إلى نجاح العملية التعليمية عن بعد وكان له أثر كبير في تحقق ذلك النجاح، إلى جانب مستوى التكامل بالإضافة إلي التنسيق مع الجهات المختصة، من أجل المصلحة العامة، ودعم كلا من الأسرة والمجتمع.

أهم الإرشادات للطلبة والطالبات من أجل تأدية الاختبارات الإلكترونية بنجاح

أعلنت وزارة التعليم عن أهم الإرشادات التي تمكن الطلاب والطالبات من تأدية الاختبارات الإلكترونية عن بعد بنجاح، وذلك باتباع تلك الإرشادات الموضحة للطلبة قبل البدء في الاختبار وأثناء تأدية الاختبار، ومن أهم تلك الإرشادات، الالتزام بمواعيد أداء الاختبارات من حيث يوم الاختبار والوقت، وتوفير المكان المناسب بعيد عن الضوضاء وتوفير الإضاءة الجيدة، توفير اتصال جيد بالإنترنت، وتوفير جهاز حاسب آلى أو جهاز ذكي، واتباع الإرشادات اللازمة أثناء تأدية الاختبارات والتي أوضحته وزارة التربية والتعليم فيما يلي:

جدول دروس الحصص اليومية الأسبوع السادس عشر على قنوات عين التعليمية

ننشر لكم جدول المرحلة المتوسطة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث المتوسط، والذي يشمل جدول توزيع الحصص الدراسية الخاص بالأسبوع السادس عشر من الفصل الدراسي الأول بالمملكة العربية السعودية، والذي يتم بثها على قنوات عين التعليمية من الساعة التاسعة صباحا، ويتم إعادتها على مدار اليوم، كما يمكن للطلبة والطالبات متابعتها على قناة عين التعليمية على برنامج اليوتيوب.

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول بالمملكة

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية موعد بداية اختبار الفصل الدراسي الأول 1442 للطلبة والطالبات، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، الموقع الرسمي للوزارة، حيث ذكرت أنه يتبقي على موعد بداية الاختبارات النهائية 12 يوم فقط، وفق التقويم الدراسي التي تحدده الوزارة بالمملكة للعام الدراسي الحالي 1442.

قرار وزارة التربية والتعليم فيما يخص آلية الاختبارات الفصلية لطلاب الجامعات

أعلنت وزارة التعليم عن آلية الاختبارات الفصلية لطلبة وطالبات الجامعات، وكشفت عن آلية الاختبارات في جميع الجامعات بالمملكة العربية السعودية، ونوع الاختبار ما بين الاختبارات الحضورية، والاختبارات التي سوف يتم إجراؤها عن بعد، وفيما يلي كشف يوضح آلية الاختبارات الفصلية في الجامعات.

وزير التربية والتعليم السعودي يدشن منصة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الإلكتروني

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم السعودي على موقع التواصل الاجتماعي، اعتماد وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل شيخ المعايير الخاصة بالتعليم الإلكتروني أثناء رئاسته لاجتماع مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، كما قام بتدشين منصة التراخيص للذين يقومون بتقديم برامج التدريب والتعليم الإلكتروني.

بيان وزارة التربية والتعليم بشأن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول

حددت وزارة التربية والتعليم عدة أساليب تقويم لمقررات المرحلة الثانوية العامة، وذلك ضمن بيان لها فيما يتعلق بالاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، كما يتضمن ذلك البيان توزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بعد في المرحلة الثانوية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية، وشمل أيضا أن يكون هناك 40 درجة أعمال سنة فيما يتعلق بالمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، وأما فيما يتعلق بالاختبار النهائي في تلك المرحلتين تم تخصيص 10 درجات للاختبارات النهائية.

مسابقة تحدي اليوم الوطني

هي مسابقة أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية والسعودية، تشمل جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، بالأخص الطلبة والطالبات في كافة المراحل الدراسية، وهذه المسابقة عبارة عن تحدي من خلال تطبيق للعبة وطنية علمية، تتميز بالمنافسة، ويمكن للشخص المنافس مشاركة التحدي مع الأصدقاء، وبذلك تزداد الحصيلة المعرفية من خلال عنصر الإثارة والتشويق.

وزارة التربية والتعليم السعودية: جدول دروس الحصص اليومي للمرحلة الابتدائية الأسبوع الثاني عبر قنوات عين التعليمية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السعودية، جدول دروس الحصص اليومي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية، للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، عبر قنوات عين التعليمية، على التردد الخاص بقنوات عين التعليمية، 12437 على قمر عربسات، يبدأ البث المباشر للدروس والحصص اليومية من الساعة 3 عصرا، أو من خلال قنوات عين التعليمية علي القناة الخاصة به عبر اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية لطلاب المرحلة الابتدائية الأسبوع الأول

تقدم وزارة التربية والتعليم السعودية جدول الحصص اليومي الخاص بطلاب المرحلة الابتدائية، من خلال موقع التواصل الاجتماعي، أوضحت أن التعليم مستمر من الأسبوع الأول من خلال سلسلة قنوات عين التعليمية، عبر تردد عرب سات 12437، في بث مباشر من الساعة 3 عصرًا، ويعاد طوال اليوم.

جدول الصف الأول الابتدائي يوم الخميس 29 محرم 1442، الأسبوع الأول، ومواعيد الفترة الأولى والفترة الثانية والفترة الثالثة، تبدأ الفترة الأولى من الساعة 3:50 حتي 4:40، والفترة الثانية من الساعة 5:05 وحتى 5:55، والفترة الثالثة من 6:20 وحتى الساعة 7:10، القناة 20، تنقسم كل فترة من الفترات الثلاثة إلي ثلاث حصص، مدة كل حصة منهم عشرين دقيقة، كما هو موضح.

أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، أن قناة عين تقوم باستمرار بعمل بث مباشر للحصص والدروس، وعليه أوضحت قناة عين أنه سوف يتم بث الدروس اليومية من الأسبوع الثالث لكلا من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، وذلك للتعليم العام والتربية الفكرية، من خلال تردد قناة عين على القمر الصناعي عرب سات 12437 عمودي، أو من خلال قناة عين التعليمية عبر اليوتيوب.

دليل استخدام تطبيق الروضة الافتراضية من وزارة التربية والتعليم

يقوم ولي الأمر وليس الطفل بالدخول علي تطبيق الروضة الافتراضية، ومن شاشة البدء، سوف يقوم التطبيق بالتأكد من أن المستخدم هو ولي الأمر نفسه وليس الطفل.

في حالة أن ولي الأمر كان مسجلا مسبقا سوف يقوم بتسجيل الدخول مباشرة باستخدام بطاقة الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم يقوم بالضغط على أيقونة دخول.

وفي حالة إنشاء حساب جديد لولي الأمر، يقوم ولي الأمر بإدخال البيانات المطلوبة في شاشة إنشاء حساب جديد، ثم القيام بالنقر على أيقونة التالي.

سوف تظهر معلومات ولى الأمر، قم بإدخال البيانات المطلوبة، شم القيام باستكمال، وذلك عن طريق أيقونة تسجيل.

في حالة نسيان كلمة المرور، وطلب استعادة كلمة المرور، يقوم ولي الأمر بالضغط على نسيت كلمة المرور، وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية، أو إدخال البريد الإلكتروني المسجل في التطبيق، وسوف يتم إرسال كلمة المرور الجديدة على البريد الإلكتروني.

في حالة تغيير كلمة المرور، يمكنك تغيير كلمة المرور من خلال اختيار أيقونة تغيير كلمة المرور، وذلك من خلال القائمة الجانبية لولى الأمر، ثم القيام باستكمال البيانات المطلوبة.

طريقة إضافة طفل جديد من خلال تطبيق الروضة الافتراضية

سوف يظهر اسم الطفل الرباعي، ويقوم ولي الأمر بالقيام باستكمال بقية البيانات المطلوبة، وذلك لكي يتم إكمال عملية التسجيل، من خلال القيام بالنقر على أيقونة تسجيل.

طريقة إضافة متابع

يمكن أن يقوم ولي الأمر بإضافة متابع لمسيرة الطفل مثل والدة الطفل أو المعلمة الخاصة به، وذلك من خلال النقر على أيقونة إضافة تابع، والقيام بتعبئة البيانات المطلوبة، وسوف تظهر لك الحسابات التي قامت بإضافتها كما يمكن لولى الأمر إيقاف حساب المتابع أو القيام بحذفه.

تقارير الطفل

كما يمكن لولي الأمر أيضا متابعة تقارير الطفل من خلال تطبيق الروضة الافتراضية، والتي تشمل مدة الاستخدام ومتوسط الاستخدام اليومي والأسبوعي والسنوي.

إدارة ملفات الأطفال من تطبيق الروضة

تظهر شاشة تحتوي على ملفات الأطفال المسجلين بالتطبيق، باسم ولي الأمر ومنها يستطيع ولي الأمر معرفة نقاط الطفل المكتسبة، وتعديل البيانات وقراءة تقارير الطفل، كما يمكن لولي الأمر الاطلاع على محتوى الروضة الافتراضية.

إضافة طفل

يمكن من خلال إضافة طفل الموجودة في التطبيق أن يقوم ولي الأمر بإضافة طفل والحد الأقصى لإضافة الأطفال هو خمسة أطفال، ما بين عمر 3 إلي 6 سنوات، والقيام بإكمال البيانات من أجل إتمام عملية الإضافة.