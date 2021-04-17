طلب إعفاء تسديد قرض الراجحي الخطوات والشروط بالتفصيل

طلب إعفاء تسديد قرض الراجحي الخطوات والشروط، يتميز مصرف الراجحي عن غيره من المصارف بخبرتها الطويلة التي تصل لأكثر من حوالي ستون عام، ويقدم العديد من الخدمات والمساعدات المالية للرجال والنساء التي تجعلهم يتغلبون على صعوبات الحياة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد نظراً لانتشار فيروس كورونا الذي قد أثر على الاقتصاد السعودي وجعل الكثير من المواطنين يعانون من أزمات مادية كبيرة.

طلب إعفاء تسديد قرض الراجحي

قامت وزارة المالية بتخصيص عدة بنوك لإعفاء عملائها من القروض لبعض من الحالات ومنها:

من تعرض للعجز الكلي أو الجزئي.

ومن توفى مع تقديم كافة الأوراق التي تثبيت الوفاة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على إعفاء تسديد قرض الراجحي

يجب عن صاحب القرض أو أحد المقربين له من الدرجة الأولى خاصة في حالة الوفاة أن يقوم بتقديم عدة أوراق ومنها:

تقديم رقم هوية العميل.

اسم العميل رباعي.

نوع القرض.

رقم الحفيظة مع وجود مصدرها وتاريخها ورقم العقد وفي حال كان هناك شركاء للقرض يتم تقديم ما يثبت كذلك يقدم اسم الشخص المقدم للطلب ورقمه.

رقم الهاتف الخاص به.

شروط إعفاء سداد قرض الراجحي

هناك عدة شروط لابد من أن تكون متوفرة بالشخص الذي سوف يتم أعفاءه من سداد قرض الراجحي وهي:

إذا توفى العميل يتم أعفاءه من سداد قرض الراجحي.

إذا تعرض لأحد أنواع العجز الكلي أو الجزئي عن حادث غير إدارته يتم إعفائه لأنه يكون في تلك الحالة غير قادر عن العمل ولا يقدر أن يحصل على المال.

يجب أن يتم تقديم الأوراق والمستندات الأزمة لإثبات حالته وبالتالي يعفى عن السداد.

كيفية تقديم طلب إعفاء سداد قرض الراجحي

لابد من اتباع بعض من الخطوات التي تساعد على تقديم طلب إعفاء سداد قرض الراجحي التي تتمثل في التالي: