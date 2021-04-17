كيفية الحصول على قرض 60 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعية بخطوات بسيطة

كيفية الحصول على قرض هي احد الأسئلة الشائعة لشريحة ليست بقليله من المجتمع السعودي حيث يقبل بعض الأشخاص علي ألجوء للبنك للحصول على تمويل مناسب سواء هذا التمويل يكون بغرض المشاريع الخاصة بهم أو يكون هذا التمويل بغرض إعمال حره أو أمور شخصية خاصة بالعميل، ومن هذا المنطلق قام بنك التنمية الاجتماعية في المملكة بتوفير عدة برامج تمويلية للمواطنين في جميع أرجاء السعودية وتكون ميسرة السداد حتي لا تكون تشكل عبئ علي المواطنين في المملكة، ويكون هذا التمويل أنشاء رابطة قوية بين البنك والعميل من خلال تعزيز الاكتفاء المالي من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات التمويلية لممارسة العمل الحر والأسر المنتجة، كما يقدم البنك عدة أشكال تموليه سبق وان تحدثنا عنها مثل منتج تمويل آهل للرجال والنساء كما يكون هذا منتج تمويلي موجه للمواطنين الذين لم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية، حيث يتيح لهم هذا القرض الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخصي.

وبهذا الأمر يكون بنك التنمية الاجتماعية قد أدي دورة في المجتمع علي اكمل وجه حيث يهدف هذه التمويل إلى :

تعزيز ثقافة ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن.

فرصة تحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد.

رفع جودة حياة المواطن السعودي.

دخل أساسي أو إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.

الحد من الائتمان غير الرسمي.

خفض نسبة البطالة.

أن يكون طالب التمويل سعودي/ ـــة الجنسية. ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض مع مراعاة مضي سنة من تاريخ سداد أخر التزام قائم لديه في البنك. ألا يقل العمر عن 18 عام هجري ولا يزيد عن 60 عام هجري سواء كان مقترض أو كفيل. ألا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال. أن يقدم طالب التمويل ضمان مقابل التمويل. اجتياز الفحص الائتماني. أن لا تتجاوز مدة السداد 40 شهر. أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة/رخصة تثبت ذلك. ألا تتجاوز قيمة التمويل 60 ألف ريال وفقاً للملاءة المالية للضامن مع تحديد حد أعلى لقيمة التمويل بـ 32 ألف ريال لمن أعمارهم 24 سنة وأقل.

الهوية الوطنية

العنوان الوطني

رقم الحساب المصرفي (الآيبان) للمتقدم

رقم الهاتف المسجل في منصة أبشر

شهادة العمل الحر (لتمويل الخدمات التخصصية)

رخصة السياقة (لتمويل مركبات النقل التشاركي)

طريقة التقديم علي القرض

شروط قرض 60 الف ريال من بنك التنمية الاجتماعيةمتطلبات التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

وحدد بنك التنمية الاجتماعية ( بنك التسليف وادخار سابقا) طريقة التقديم علي هذا النوع من التمويل ويكون عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية وتكون مدة الاستجابة هذه النوعية من القروض من أسبوع إلي اربعه وعشرون يوم وهذا هو الحد الأقصى للرد علي العملاء وفي غالب الأمر تكون المدة مدة الرد علي العميل اقل من الحدي الأقصى المذكور.

وبهذا نكون قد شرحنا معظم الأشياء الهامة عن كيفية الحصول على قرض 60 الف ريال من بنك التسليف، وكما سبق وان ذكرنا في مقالات سابقه عن الاستعلامات الخاصة بالمتبقي من القرض وأيضا قمنا بالتنوية في مقال سابق أيضا عن خطوات تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف وغيرها من المقالات التي تهم عملاء بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.