الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1442 بالمملكة العربية السعودية وشروط الحصول عليها

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية 1442\2021 وذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدات المالية للحصول علي المعاشات الأخري للمواطنين السعوديين داخل المملكة .

المساعدات المقطوعة بالضمان الاجتماعي السعودي

تعتبر المساعدات الاجتماعية من أهم المساعدات داخل المملكة العربية السعودية فهي تصرف مرة واحدة بالعام ويحصل عليها الكثير من الأشخاص ، ولقد تم الإعلان عنها ضمن مجموعة من المساعدات الأخري مثل حساب المواطن وذلك في إطار رؤية تطور المملكة العربية السعودية للقضاء علي الفقر بحلول عام 2030 الذي توجه إليه الكثير من الأمراء داخل المملكة .

شروط الحصول علي المساعدة المقطوعة

هناك عدة شروط قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضعها لصرف المساعدات المقطوعة للمواطنين ويجب توافرها للحصول علي المساعدة المقطوعة وهي :

يجب أن يكون المتقدم للحصول علي المساعدة سعودي الجنسية . يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي المساعدة 35 عاما يجب ألا يكون لدي المتقدم أي سجل تجاري سابق له . يجب ألا يكون المتقدم للحصول علي المساعدة قد سافر خارج المملكة العربية السعودية أكثر من ثلاثة أشهر . يجب ألا يزيد راتب الأعزب عن ثلاثة ألف ريال سعودي يجب ألا يزيد راتب المتزوج عن ثمانية ألف ريال سعودي.

الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

يتم الاستعلام عن المساعدات المقطوعة داخل المملكة من خلال :

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اختيار الاستعلام عن طلب الحصول علي المساعدة المقطوعة .

اختيار المساعدات المقطوعة

يجب إدخال رقم الطلب الخاص بالمتقدم ورمز التحقق والضغط علي استعلام

سوف يظهر للمتقدم إذا تم قبول طلبه أو تم رفضه .

يجب فتح موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اختيار ايقونة مقطوعة الضمان الاجتماعي القيام بتسجيل الدخول برقم الهوية الشخصية وكلمة المرور الخاصة بالمتقدم

الحصول علي رقم طلب المساعدات المقطوعة